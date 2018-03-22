Поддержали петицию: власти Львова отказались от маршруток

Львовский городской совет поддержал электронную петицию об отказе от маршрутных такси и переходе на электротранспорт.

"На сессии Львовского городского совета сегодня принято постановление "О поддержке электронной петиции "Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы". За постановление проголосовали с замечаниями по сроку реализации полного отказа города от маршрутных такси с последующим переходом на троллейбусы, электроавтобусы и автобусы с большей пассажировместимостью, которые будут курсировать по четко определенному графику - двухлетний срок реализации петиции предложено заменить на пятилетний", – сообщили в пресс-службе горсовета.

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Отмечается, что мэрия должна подготовить дорожную карту по решению вопросов, поднятых в электронной петиции.

Так, жители города потребовали провести транспортное моделирование Львова и разработать двухлетний план отказа города от маршруток.

Кроме того, обеспечить весь общественный транспорт пандусами и специально оборудованными местами для людей с инвалидностью. Также, установить электронное табло с временем прибытия транспорта на остановках.

Как сообщал "Обозреватель", транспортная комиссия депутатов Львовского горсовета поддержала петицию 16 марта.