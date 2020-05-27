Подарил людям оружие против холеры и чумы: в сети вспомнили известного изобретателя вакцин Хавкина

В сети вспомнили историю иммунолога Владимира Хавкина из Одессы, который изобрел вакцины и остановил самые страшные эпидемии на планете – чума и холера.

Об этом написал президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Ложкин напомнил, чтонесмотря на вспышку холеры в 1892 году на юге Украины, Российская империя отказалась от использования вакцины Хавкина, поскольку он был членом организации "Народная воля", и царское правительство не захотело принимать помощь из рук оппозиционера.

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"Тогда от холеры за 3 месяца умерло 300 тысяч человек, а имя Хавкина благополучно было предано забвению. На родине. В Европе же от открытия одессита, ученика Ильи Мечникова, еще долго не могли прийти в себя. Открытие Хавкина первой приняла Британская империя, в индийских владениях которой эпидемии холеры случались каждые три года, и жертвы исчислялись миллионами", – написал он.

Ложкин рассказал, что спустя пять лет Хавкин изобрел вакцину против чумы, в январе 1897 года он ввел ее себе, переболел в легкой форме и остался жив.

Кроме того, в Индии Хавкин поборол и холеру, и чуму. Он проработал там 18 лет, став не менее почитаемым, чем Махатма Ганди. Его тоже называли Махатма ("великая душа" – с санскрита). В Бомбее был образован институт бактериологии имени Махатмы Хавкина, в котором было произведено более 440 миллионов доз противочумной вакцины.

"С тех пор человечество практически забыло о чуме и холере. Одессит Хавкин подарил людям оружие для борьбы с врагами, на чьем счету намного больше жертв, чем количество погибших во всех мировых войнах", – подытожил Ложкин.

Ранее OBOZREVATEL подробнее рассказывал об украинском ученом, одессите Вальдемаре Хавкине, который спас миллионы жизней своей чудодейственной "лимфой Хавкина". В английских газетах его называли "благодетелем человечества" и "великим филантропом".

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