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Под офис Зеленского принесли гроб и забросали яйцами "Медведчука": что происходит

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В четверг, 27 июня, под офисом президента Украины Владимира Зеленского провели две акции протеста.

Как передает представитель "Нацкорпуса" Роман Чернышев Facebook, националисты призвали власть дать оценку действиям оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Митингующие потребовали ответить, почему кум Путина может позволить себе встречаться с главарями "Л/ДНР" и вести переговоры от имени Украины. Они призвали СБУ также разобраться с визитами Медведчука и его соратников в Москву, где обсуждались газовые вопросы.

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Акция протеста под АП

Акция протеста под АП

Акция протеста под АП

Акция протеста под АП

Националисты установили возле входа в АП палатку с чучелом Медведчука и забросали его яйцами. После этого прошла акция "Похороны Конституции", в ходе которой под стены Администрации принесли гроб.

Протестующие требовали увольнения главы АП Андрея Богдана и пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Акция протеста под АП

Акция протеста под АП

Акция протеста под АП

Акция протеста под АП

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе брифинга 27 июня Зеленский жестко высказался в адрес Виктора Медведчука относительно его действий по возвращению пленных украинцев.

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Персоны
Владимир ЗеленскийВиктор Медведчук
Место
УкраинаКиев
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Serov Oleg
Serov Oleg
что-то все тухло...нет того драйва,экспрессии....где шины,коктейли славы молотова,гранаты....давай экшн,епта!
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Цікаво, чому авакянські мусора не запроторили хлопців "для бесіди", чи це безпечніше робити з парою неповнолітніх у Рівно?
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Националисты сами нихрена не делают и другим мешают.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Виталий, уточни, будь ласка, яких "других" маеш на увазі. Також незрозуміло якого хріна "другі" наробили? Поки що звитяжно та ефективно пристраюють на теплі місця "нові" ригівські обличчя, іздять по євро-країнам із нульовим (щоб не казати негативним) результатом, поїдають шаурму, не спілкуються із ЗМІ напряму. Список можна продовжувати, але маю надію, що це від поспіху та недосвідченості.
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