Под офис Зеленского принесли гроб и забросали яйцами "Медведчука": что происходит

В четверг, 27 июня, под офисом президента Украины Владимира Зеленского провели две акции протеста.

Как передает представитель "Нацкорпуса" Роман Чернышев Facebook, националисты призвали власть дать оценку действиям оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Митингующие потребовали ответить, почему кум Путина может позволить себе встречаться с главарями "Л/ДНР" и вести переговоры от имени Украины. Они призвали СБУ также разобраться с визитами Медведчука и его соратников в Москву, где обсуждались газовые вопросы.

Акция протеста под АП

Акция протеста под АП

Националисты установили возле входа в АП палатку с чучелом Медведчука и забросали его яйцами. После этого прошла акция "Похороны Конституции", в ходе которой под стены Администрации принесли гроб.

Протестующие требовали увольнения главы АП Андрея Богдана и пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Акция протеста под АП

Акция протеста под АП

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе брифинга 27 июня Зеленский жестко высказался в адрес Виктора Медведчука относительно его действий по возвращению пленных украинцев.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!