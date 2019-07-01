Пьяных матерей не было дома: на Одесщине в пожаре погибли четыре ребенка

В селе Черная Одесской области 1 июля в пожаре погибли четверо детей. ЧП произошло в частном доме.

Сообщение о возгорании поступило около 9 утра, сообщили в пресс-службе ГосЧС на Одесщине. Огонь ликвидировали уже в 9:35, но жизни детей спасти не удалось.

"Матерей 2000 и 1996 года рождения на момент пожара дома не было. Они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения. Погибли две дочки 2017 и 2018 года рождения одной женщины и еще две девочки, тоже 2017 и 2018 г.р. другой матери", – уточнили спасатели.

Сгоревший дом ГосЧС в Одесской области

Спасатели ГосЧС в Одесской области

Правоохранители устанавливают причины загорания.

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Черниговской области в пожаре погибли дети. Возможным виновником в ГосЧС назвали их мать. Погибли двое девочек 2015 и 2016 годов рождения.

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