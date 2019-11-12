Вопреки указу: под Одессой уволенный топ-чиновник вышел на работу

Директор порта "Южный" в Одесской области Анатолий Яблуновский вышел на работу, несмотря на приказ министра инфраструктуры о его увольнении.

Чиновник был уволен после скандала с проведением тендера по закупке систем видеонаблюдения для порта. Об этом сообщает 368.media.

Анатолий Яблуновский 368.media

Однако, по мнению чиновника, приказ составили с нарушениями. В приказе министра сказано, что Анатолия Яблуновского уволили на основании п.2 ст.36 КЗоТ – прекращении трудового договора в связи с окончанием его срока.

Но так как чиновник занимал должность в качестве исполняющего обязанности, то уверен, что его не могут уволить по данной статье, и вышел на работу, считая приказ незаконным.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский внезапно уволил скандального Геруса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!