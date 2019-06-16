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Под Николаевом вспыхнул мусорный полигон: фото масштабного пожара

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В селе Весеннее возле Николаева вспыхнул полигон твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов КП "Николаевкоммунтранс" на ул. Новой с. Весеннее Николаевского района области поступило в 16:05.

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"По указанному адресу направлены дежурные отделения 2-й, 19-й Государственных пожарно-спасательных частей, очередная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что горит мусор на ориентировочной площади 2000 кв м и возникло плотное задымление. Спасатели с помощью подручных средств (хлопушек) и подачи водяных стволов пока укрощают очаги горения", – отмечают в ГСЧС.

Под Николаевом вспыхнул мусорный полигон: фото масштабного пожара

ГСЧС

Под Николаевом вспыхнул мусорный полигон: фото масштабного пожара
Под Николаевом вспыхнул мусорный полигон: фото масштабного пожара
Под Николаевом вспыхнул мусорный полигон: фото масштабного пожара

От ГСЧС работают 11 человек личного состава, три единицы техники, от КП "Николаевкоммунтранс" – один бульдозер, засыпающий мусор слоем грунта. Решается вопрос относительно дополнительного привлечения инженерной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе пожар охватил психбольницу. Много жертв.

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