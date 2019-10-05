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5 октября • обновлено в 11:50
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Под Черновцами произошло массовое отравление: в больнице 72 человека

1.4т Читать материал на украинском

В Черновицкой области в результате отравления госпитализированы 72 человека, из них 18 детей.

Как сообщает ГСЧС, происшествие произошло на свадьбе в ресторане "Оскар", в городе Путила.

По состоянию на 7 часов 5 октября с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" г. Путила.

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Под Черновцами произошло массовое отравление: в больнице 72 человека

Politeka

Вместе с тем, другое массовое отравление произошло в Черновицкой области в пгт Красноильск. Госпитализированы 16 человек (из них 4 ребенка). Все они отравились в местном ресторане "Марианна".

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Ковель на Волыни в четверг, 3 октября, разыгралась кровавая трагедия – 14-летнего подростка подозревают в том, что он убил женщину и нанес ножевые ранения ее мужу и дочери.

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Место
Украина Черновцы
Теги
отравление отравленная еда
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Пигин Макс
Пигин Макс
Перестали покупать российские продукты, вот результат...
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