Под Черновцами произошло массовое отравление: в больнице 72 человека

В Черновицкой области в результате отравления госпитализированы 72 человека, из них 18 детей.

Как сообщает ГСЧС, происшествие произошло на свадьбе в ресторане "Оскар", в городе Путила.

По состоянию на 7 часов 5 октября с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" г. Путила.

Politeka

Вместе с тем, другое массовое отравление произошло в Черновицкой области в пгт Красноильск. Госпитализированы 16 человек (из них 4 ребенка). Все они отравились в местном ресторане "Марианна".

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