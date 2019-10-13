Почти лето: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

В воскресенье, 13 октября, на территории Украины установится безоблачная сухая погода, температура поднимется до +23 градусов.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Стоит отметить, что такая погода продержится до середины следующей недели, после чего начнутся дожди.

Новости Синоптики рассказали о суровой погоде в октябре

Температура воздуха в воскресенье достигнет +18...+21 градусов, на северо-востоке будет теплее, +19...+23 градусов. Возможна небольшая облачность, без осадков.

Прогноз погоды на 13 октября https://meteo.gov.ua

В Киеве в воскресенье также ожидается теплая, сухая погода. Временами возможна облачность и юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +22 градусов. В остальных городах Украины установится следующая температура:

Ужгород – +21...+23

Львов – +20...+22

Ивано–Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+20

Луцк – +19...+20

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+20

Винница – +19...+21

Одесса – +19...+20

Николаев – +19...+21

Херсон – +20...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +19...+20

Черкассы – +19...+20

Чернигов – +19...+21

Суммы – +19...+21

Полтава – +18...+21

Днепр – +19...+20

Запорожье – +19...+21

Донецк – +19...+20

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+20

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда закончится "бабье лето".

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