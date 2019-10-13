Почти лето: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

В воскресенье, 13 октября, на территории Украины установится безоблачная сухая погода, температура поднимется до +23 градусов.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. Стоит отметить, что такая погода продержится до середины следующей недели, после чего начнутся дожди.
Температура воздуха в воскресенье достигнет +18...+21 градусов, на северо-востоке будет теплее, +19...+23 градусов. Возможна небольшая облачность, без осадков.
Прогноз погоды на 13 октября
https://meteo.gov.ua
В Киеве в воскресенье также ожидается теплая, сухая погода. Временами возможна облачность и юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +22 градусов. В остальных городах Украины установится следующая температура:
Ужгород – +21...+23
Львов – +20...+22
Ивано–Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+20
Луцк – +19...+20
Ровно – +19...+21
Житомир – +19...+20
Винница – +19...+21
Одесса – +19...+20
Николаев – +19...+21
Херсон – +20...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +19...+20
Черкассы – +19...+20
Чернигов – +19...+21
Суммы – +19...+21
Полтава – +18...+21
Днепр – +19...+20
Запорожье – +19...+21
Донецк – +19...+20
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+20
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда закончится "бабье лето".
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