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21 февраля • обновлено в 22:25
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Почти четверть украинцев признались, что не приняли бы людей из Уханя - опрос

2.1т
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22% украинцев отказались бы принять людей из Уханя - центра эпидемии коронавируса Covid-2019.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провели в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. В начале эфира ведущий программы попросил всех искренне признаться приняли бы они украинцев, которых эвакуировали из китайского города Ухань.

Согласно данным опроса, 78% проголосовали что да, приняли бы, но 22% ответили отрицательно. Сам Шустер отметил, что результаты опроса не сильно соответствуют тому, что происходило 20 февраля в Новых Санжарах.

Почти четверть украинцев отказались бы принять людей из Уханя

Почти четверть украинцев отказались бы принять людей из Уханя

Скриншот из трансляции "Свободы слова" с Савиком Шустером

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Теги
протест вирус
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Golan Sim
Golan Sim
Ну раз какие-то 22% так решили, значит им надо повиноваться. Правильно, майд,ауны? ))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни украинцы, снимите фильм о том, как не пускали своих домой из Китая....получится мировой шедевр, режиссер "великий" Сенцов, естественно... ____
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
На словах и 150% может быть!
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