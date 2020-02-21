Почти четверть украинцев признались, что не приняли бы людей из Уханя - опрос

22% украинцев отказались бы принять людей из Уханя - центра эпидемии коронавируса Covid-2019.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провели в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. В начале эфира ведущий программы попросил всех искренне признаться приняли бы они украинцев, которых эвакуировали из китайского города Ухань.

Согласно данным опроса, 78% проголосовали что да, приняли бы, но 22% ответили отрицательно. Сам Шустер отметил, что результаты опроса не сильно соответствуют тому, что происходило 20 февраля в Новых Санжарах.

Почти четверть украинцев отказались бы принять людей из Уханя Скриншот из трансляции "Свободы слова" с Савиком Шустером

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Новых Санжарах 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения, есть пострадавшие.

После прошедших акций протеста часть местных жителей боятся контактировать с незнакомцами. По улицам ходят в респираторах и отказываются приветствовать друг друга рукопожатием.

Директор Департамента коммуникаций МВС Украины Артем Шевченко сообщил, что на массовых акциях протеста в Новых Санжарах присутствовало множество нетрезвых мужчин.

При этом журналист Андрей Цаплиенко нашел доказательства, что людей для протеста привозили на автомобилях из другой области.

Жители Новых Санжар признались, что не имеют ничего против эвакуированных, но боятся за своих детей.

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