Почему женщины любят обниматься: ученые назвали причину

Ученые из Аризонского университета США считают, что желание обниматься может быть заложено в людях генетически, по крайней мере у представительниц женского пола.

По их словам, склонность к ласковому поведению обусловлена генами почти наполовину, при этом она может быть адаптивной чертой, которая развилась в процессе эволюции. Результаты исследования опубликованы в журнале Communication Monographs.

"Мы задались вопросом: некоторые люди более ласковы, чем другие, но почему это так и может ли это быть хотя бы отчасти обусловлено генетически?" – отметил ведущий автор исследования Кори Флойд.

Он занимается исследованиями проявлений симпатии в близких отношениях и ее влияния на стресс и физиологическое функционирование.

"В моей отрасли принято считать, что когда мы видим различия в разных видах социального поведения, например, насколько люди разговорчивы, застенчивы или ласковы, мы можем перенимать эти особенности, заимствовать их из окружающей нас среды", – пояснил ученый.

Мама обнимает дочь

Он с коллегами изучил 464 пары близнецов в возрасте от 19 до 84 лет. Примерно половина их них были гомозиготными (появившимися из одной яйцеклетки), а другая – гетерозиготными (из разных). Отмечается, что близнецовые исследования часто используются, чтобы изучить, как внешние и внутренние, а также генетические факторы влияют на конкретные черты человека. Поскольку близнецы обычно растут вместе, они получают очень похожее воспитание и сходный жизненный опыт в детстве (у гомозиготных близнецов 100% общих генов, у гетерозиготных – 50%).

В ходе эксперимента каждый участник оценил по девятибалльной шкале утверждения, посвященные проявлениям любви и симпатии, средствам их выражения – от ласковых слов до крепких объятий. Респонденты указывали, насколько им свойственно то или иное поведение.

Оказалось, что гомозиготные пары близнецов набрали больше баллов, чем гетерозиготные. По словам ученых, это говорит о том, что ласковое поведение может быть обусловлено генетически.

Проявление ласки между матерью и дочерью

При этом исследователи обращают внимание, что генетические различия в проявлениях симпатии затрагивали только женщин, так как результаты мужчин среди гомо- и гетерозиготных близнецов не различались. Так, в среднем, склонность к ласковому поведению у женщин была обусловлена генетически на 45%.

Предполагается, что ласковое поведение более благоприятно для здоровья женщин и помогает им справляться со стрессовыми ситуациями больше, чем мужчинам, отмечают ученые. Они считают, мол, отчасти это может быть причиной того, что женщины чаще, чем мужчины, наследуют склонность к такому поведению.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиологи из США считают, что риск передачи коронавируса во время коротких объятий достаточно низкий. Было создано инструкцию в картинках о том, как правильно обниматься, чтобы не заразиться COVID-19