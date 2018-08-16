МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Не учите меня любви к Родине

3.2т

- В интервью Дмитрию Гордону вы сказали про рыбалку и Путина. Сми и соцсети сошли с ума - одни одобряют ваши слова, другие ругают. Вы видели эту реакцию? Как думаете, почему такая истерика? С чем это связываете? Что бы вы всем ответили?

Также, видимо, кто-то наверху испугался, что вы пойдете на выборы - у вас репутация и поддержка людей. И, понятно, тут же запустили волну дискредитации. Что бы вы им ответили, стоит им так опасаться конкуренции с вашей стороны?

Новости
Может, Комаровский хотел утопить маленького мерзавца? А вы его травите

Отвечу тезисно.

- Никто с ума не сошел. Интервью – 2 месяца. Его посмотрели миллионы человек. Все, кого возбудили мои слова, возбудились 2 месяца назад. Все сейчас возбужденные – возбуждены целенаправленно.

- Все просто и понятно: появилась текстовая версия интервью, с фразой в заголовке "я пойду в президенты", кое-кто переполошился и решил обгадить Комаровского профилактически. Ну вы ж не поверите, что все вдруг хором и забесплатно бросились рисовать карикатуры и писать гадости везде, где только можно.

- Про мои слова. Я готов разговаривать с кем угодно и где угодно, если есть хоть малейший шанс улучшить ситуацию. Это лучше, чем стрелять и гадить друг другу на головы.

- Когда ты произносишь неоднозначную фразу, предварив ее словами "представляю, сколько на меня выльют дерьма", всегда надеешься на то, что твои друзья не будут бежать впереди паровоза с вонючими ведрами наперевес.

Новости
Осенью будет горячо. Путин сдаваться не собирается

- Очень приятно, что из 5000 моих фейсбук-друзей лишь 12 человек оказались любителями поучить меня патриотизму.

- Ужасно обидно следующее: сколько актуальных тем было поднято в интервью! Но прицепились к одной фразе… В общем, защиты на окнах не будет, кондиционеры не повесят, стул возле реанимации не поставят и гордиться будут своей показушной толерантностью.

- Знаете, почему я не пойду в президенты? Потому, что когда на меня начинается охота, так лишь 30 человек напишет добрые письма, а публично не будет поддерживать практически никто. Вроде как все вокруг сторонники войны до победного конца.

- Я конечно же узнаю, чьи деньги стоят за этой охотой. И сделаю все, чтобы мои читатели за этого человека не голосовали. Имея на сегодня 6,5 млн подписчиков в основных соцсетях, я тоже могу дать сдачи.

- Еще раз прошу: отцепитесь, не учите меня любви к Родине.

- Всех кто прочитал прошу: не позволяйте собой манипулировать. Это только начало самой мерзкой, подлой и аморальной президентской компании в истории Украины.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Евгений КомаровскийЕвгений Комаровский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Евгения Комаровского
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
25
7
Смешно
6
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вадим
Вадим
Яркий пример того,что по телеящику показывают одних придурков..Ну лечишь ты детей-ну и лечи..Нахуя ты делишься своими мыслями о политике,о войне,об экономике?..Решил,что имеешь полное право не просто лечить,а и учить народ,получай пиздюлину и не плачь..Ты решил,что все тебе будут заглядывать в рот и одобрительно кивать?..ха-ха-ха..Ну и конечно "вишенка на торт" как у всех "политиков": кто со мною несогласен-тот враг Украины,тот проплачен,тот предатель т. д.Вывод: телек могут смотреть только потомственные дебилы..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги