Почему нельзя спать под вентилятором: выяснилась опасность

Многие из тех, у кого нет кондиционера, летом спасаются от жары с помощью вентиляторов. Причем некоторые оставляют включенным прибор на всю ночь.

Почему этого делать нельзя и в чем опасность такого способа освежиться, рассказывает OBOZREVATEL.

Главный риск ночного сна под вентилятором – опасность простуды, поскольку этот прибор распространяет по комнате холодный воздух в течение всей ночи. Утром у вас могут появиться заложенность носа, боль в горле или кашель.

Кроме того, работающий ночью вентилятор создает сквозняк, под которым легко может продуть шею или спину, что чревато сильной болью в теле.

Также в воздухе, который распространяется вентилятором, содержится множество вирусов и болезнетворных бактерий. Вирус может привести к болезни даже у здорового человека, а, например, при заболевании астмой такой сон может усугубить состояние.

Главный риск сна под вентилятором – опасность простуды Pinterest

В выключенном состоянии вентилятор скапливает пыль, и после включения загрязненный воздух отправляется прямо в легкие человека.

А если человек часто спит с открытым ртом, то сон под вентилятором провоцирует пересыхание слизистых оболочек в носу и во рту. В результате слизь выделяется в увеличенном объеме, что грозит развитием опасного заболевания гайморита.

Учитывая эти риски, ночью рекомендуется вместо использования вентилятора открывать форточку, а вечером, перед сном, принимать теплый душ без мыла и других сушащих кожу средств.

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