Почему нельзя говорить "да", если звонят с незнакомого номера: появился ответ

Специалисты советуют не говорить "да" при ответе на телефон с незнакомого номера, чтобы мошенники не смогли сделать цифровой слепок вашего голоса.

Об этом сообщает издание "Аргументы и факты". Издание подчеркивает, что отвечать словом "да" на прямой вопрос незнакомца опасно.

После того, как банки начали оказывать услуги без личного присутствия клиента, мошенники начали собирать "отпечатки" голосов разных людей. В дальнейшем злоумышленники используют собранные голоса для взлома чужих данных при помощи функции аутентификации по голосу.

"Если у злоумышленников будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз, - "да", "я подтверждаю" и прочее, это может дать ему дополнительные возможности добиться своего. Оформить кредит они вряд ли смогут, но вот подтвердить перевод денежных средств у них может получиться", – отметил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский.

Для того, чтобы избегать таких случаев, эксперты посоветовали приучить себя использовать хрестоматийное "алло".

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