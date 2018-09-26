''Почему мы должны терпеть?'' Облитая кислотой Гандзюк обратилась к украинцам с сильной речью

Советник городского головы Херсона, активистка Екатерина Гандзюк, на которую неизвестные совершили покушение, облив серной кислотой, опубликовала видеообращение к общественности и украинской власти.

Свое обращение она записала в больнице. Ролик в среду, 26 сентября, распространило "Громадське" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Гандзюк подчеркнула, что до сих пор не знает заказчиков нападения на себя, как и исполнителей и заказчиков покушений на других активистов в Украине.

Екатерина Гандзюк

Далее приводим полный текст обращения активистки:

Всем привет, друзья. Мне не очень позволяют много говорить, поэтому я не буду говорить очень много. Во-первых, хочу поблагодарить вас всех за то, что я жива. Хочу поблагодарить за ваши хорошие слова - они очень мотивируют. И хочу поблагодарить за плохие слова - они на самом деле мотивируют еще больше - выйти из больницы как можно быстрее.

Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно я знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто.

Мне очень трудно. Мне трудно записывать это обращение. Но это - намного проще, чем нашей стране переваривать все это огромное количество регионалов, сепаратистов и "мусоров", которое она должна переварить для того, чтобы хоть как-то выжить.

Я до сих пор не знаю имени заказчика нападения на меня. Гандзюк - это не просто моя фамилия. Это фамилия в ряду 40 других фамилий пострадавших от нападений, произошедших за последний год. За последний год в Украине произошло 40 нападений на общественных активистов. Заказчики ни одного из которых не были названы. Хуже всего - половину из этого списка я знаю лично. Это больше всего меня ужасает: половина этого списка - лично известные мне люди.

Других я не знаю. Но тем не менее, количество это просто поражает.

Нападение на Устименко - не раскрыто. Нападение на Булаха - не раскрыто. Три нападения на Стерненка - ни один из них не раскрыт. Десятки фамилий - ноль заказчиков: Лисичкин, Сторожук, Пилипчук, Петиченко, Бычко, Шабунин, Кузаков, Козьма, Мокряков, Филипас.

Более 40 нападений за последний год. Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока активных из нас убивают и калечат? Почему мы поощряем людей к общественной деятельности, но не можем их защитить?

Беда в том, что все эти вопросы стали риторическими. Но я верю, что все виновные будут найдены, наказаны и осуждены. И что каждый из нас будет свободным. И не будет иметь в сердце страха.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гандзюк облили серной кислотой возле дома 31 июля. 3 августа полиция сообщила о задержании одного подозреваемого, которым оказался Николай Новиков. 6 августа суд решил взять его под стражу до 1 октября. 22 августа Николай Новиков был отпущен судом из-под стражи.

Сама Ганздюк утверждала, что не узнает Новикова, и что он является "случайным человеком".

7 августа глава Нацполиции Сергей Князев рассказал, что в деле появился еще один подозреваемый. Также в полиции обнародовали новые данные о кислоте, которой облили активистку. На следующий день генпрокурор Юрий Луценко рассказал, кого СБУ подозревает в покушении на активистку.

20 августа суд арестовал другого подозреваемого Виктора Горбунова до 16 октября. Более того, Князев рассказал, что всего задержаны пятеро человек. По его словам, большинство из них - участники АТО.

Позже в полиции заявили, что в деле о покушении на Гандзюк в общей сложности 6 задержанных подозреваемых.

22 августа суд отпустил Николая Новикова из-под стражи.

23 августа суд арестовал пятого подозреваемого в покушении на Гандзюк.

26 августа стало известно, что состояние здоровья активистки ухудшилось. Ее родные попросили о помощи.