"Почему люди такие злые? Я ведь их на востоке защищал!" Рассказ жестоко избитого ветерана АТО

Супруга бывшего бойца АТО Владимира Аршавского до сих пор не может отойти от шока после нападения соседей.

Как рассказал OBOZREVATEL сам экс-военный, их поджидали вечером возле стоянки между домами. И первыми с кулаками на них накинулись именно пожилые женщины. Причем этих людей семья Аршавских знает давно. Подробнее - в материале.

Одна била сумкой, другие схватили за волосы

Дикий случай произошел в Днепре в воскресенье, 12 августа. По словам Владимира Аршавского, они вечером с женой поехали за продуктами в магазин.

"Сделали покупки и возвращались домой. Обычно ставим машину между двумя домами, где в общем-то многие и паркуются. Но на этот раз путь нам преградили три соседки. Я им посигналил, поморгал светом - бесполезно. Аккуратно объехал женщин. Когда стали выгружать сумки, сделал замечание, мол, неужели трудно было отойти, я же вам посигналил", - отметил ветеран АТО.

Владимир Аршавский с женой Facebook Владимира Аршавского

По его словам, женщины начали кричать, мол, убирайтесь отсюда, вас тут не будет. Тогда супруга Анжела сделала им замечание.

"Она сказала: "Женщины, что же вы кричите, мой муж участник АТО, инвалид". А у меня и так на автомобиле стоит знак "инвалид". Тогда одна из них, пожилая и самая агрессивная женщина, бросилась с кулаками на супругу. Поддержали ее и другие. Одна била сумкой, другие схватили за волосы. Я просто в шоке был, стал их отталкивать", - вспоминает Аршавский.

Супруга Аршавского Facebook Владимира Аршавского

Скорее всего, до суда даже не дойдет

Тут на помощь агрессивным соседкам подоспел пенсионер, он ударил экс-бойца кулаком в спину, потом подключился молодой парень, нанес удар ногой. Вдвоем они начали избивать ветерана.

"Агрессивная соседка была слегка выпившая, и ее муж тоже - глаза красные, заплывшие. Эти люди давно тут живут, я их знаю с 90-х годов, и они меня знают. Тут все ставят свои автомобили, днем парковка забита. Но их не устроило, что именно мы тут ставим свою машину", - удивляется Аршавский.

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Когда приехала полиция, соседи разбежались. "Причем пенсионер затаскивал свою агрессивную жену в подъезд буквально силой, она еще махала руками и выкрикивала оскорбления", - говорит экс-боец.

Владимир Аршавский с женой Facebook Владимира Аршавского

Полиция посоветовала больше не парковать тут машину, поскольку эти люди могут и ее повредить. "Дело переквалифицировали в административное, и скорее всего, до суда даже не дойдет. Хотя жена сняла побои. Она два дня после этого не спала, и сейчас ей очень тяжело вспоминать все это. Она не может понять, почему люди такие злые, я ведь их на востоке защищал. Соседей видел один раз, они буквально убегают, но пенсионер написал на меня заявление, что это я их избил".