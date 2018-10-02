В Украине есть установленный законодательством порядок финансирования учреждений образования. Самое главное - родители должны помнить, что у нас дошкольное и среднее образование по Конституции гарантированно является бесплатным.

Относительно финансирования есть четко установленный порядок. Каждый руководитель образовательного учреждения должен знать свои потребности. Он формирует бюджетный запрос о своих потребностях и передает его районным управлениям образования. В дальнейшем они обрабатывают и выделяют, а иногда не выделяют средства, потому что их просто нет в бюджете.

У нас сейчас произошли изменения в законодательстве. И в законе "Об образовании" четко обозначено, что информация относительно финансирования любого учреждения образования является открытой.

Можно зайти на сайт этого учреждения. Также информация обязательно должна быть на сайте районного управления образования.

Если действительно есть недофинансирование, родители могут принимать участие в финансировании образовательных учреждений, но добровольно. Они могут это делать только в безналичной форме. Ни в коем случаенельзя давать в руки средства. Это просто запрещено и может быть расценено как взятка.

Если родители узнали, что школе действительно чего-то не хватает, можно добровольно принять участие. Но средства надо перечислять на специальный счет этого учебного заведения, который открыт в казначействе.

Во-вторых, есть благотворительные организации, которые открываются при образовательных учреждениях. Это норма, ничего запрещенного.

Тогда есть гарантия, что вы целенаправленно отправляете средства на нужды учреждения, где учится ваш ребенок.

Если есть требование сдать 200-300 грн, если есть фиксированная сумма, то родители должны реагировать. Это запрещено законом, и вы сами провоцируете коррупционные схемы. Если есть возможность и желание помочь, направляйте деньги на соответствующий благотворительный счет и пишите целевое назначение платежа.

С того момента, как вы помогаете учреждению образования получить дополнительные средства, вы имеете право знать, куда тратится каждая копейка.

Если такую информацию не предоставляют, можно обратиться к районным или городским депутатам с запросом о предоставлении публичной информации, выделялись ли эти средства. И тогда вы будете понимать, каким образом руководство учебного заведения их использовало.

И помните – родительские комитеты не имеют права собирать эти средства.

Если родители разговаривают с классным руководителем и руководством школы или дошкольного заведения на языке закона, тогда реакция на них будет не такой, как на обычного человека, который приносит деньги в конверте.