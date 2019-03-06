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"По всем статьям фашистка!" Соколова рассказала о своих поездках в Россию

6.4тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что не бывает в России, потому что "фашистка".

Таким образом она ответила на вопрос зрителя о поездках в страну-агрессор.

"Я не бываю в России и не хочу. Но я же там по всем статьям фашистка, а фашистам же в России не место. Кроме того, я в "Народном трибунале" в псевдо наших квазиреспубликах. Кроме того, я занесена во все черные списки невъездных и тому подобное. Ну, фашистка! Сейчас вот сидите и тратите время на фашистку, как вам не стыдно!", - сыронизировала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова раскрыла секрет "миролюбивой" России.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Янинка, ну прекрати! Ты же сосала у меня на корпоративе! Не буду раскрывать все подробности, но сосёшь ты классно!
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Luhovsckiy Ihor
Luhovsckiy Ihor
Гольдман Алексей, а ти відосік дивишся та гуся смикаєшь )))
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