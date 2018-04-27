Основой фамилии Кирш послужило церковное имя Кирилл, которое восходит к древнегреческому "kyrios" — "господин, владыка".

Имя Кирилл имело ряд производных форм, одна из которых — Кирша — и легла в основу фамилии Кирш. Имя Кирилл принадлежало многим святым и церковным деятелям, в том числе и известному философу, проповеднику, первоучителю, создателю славянской письменности. Кирилл со временем получил фамилию Кирш.

(информация с сайта: http://unotices. com)

Пока Кирилл вместе с Мефодием стоит в центре Киева на общем памятнике с Андреем Первозванным и княгиней Ольгой, некоторые особо умные умники предлагают перейти с кириллицы на латиницу (подобно инициативе Назарбаева, для которого они обе — одинаково чужие).

Более дикую дикость трудно себе представить.

Даже ГДР в свое время не стала уходить от немецко-фашистских букв!

Да и Северная Корея до такого не додумалась тоже и от корейского алфавита не отказывается, вовсе не собираясь переходить на китайский.

Новости В России основательно припекло

КСТАТИ! А чем китайские иероглифы (источник мудрости) хуже кириллицы? Перейдем — и сразу станем мудрые, как Конфуций! Завалим весь мир своей продукцией!

Дорога же к постижению IT прямо лежит через освоение иероглифов японских.

Ну а страна, которая хочет быть по-еврейски богатой, просто обязана перейти на иврит! Ведь совершенно очевидно: все беды Украины связаны с тем, что мы тупо привыкли писать слева направо, а не наоборот.

Еще порекомендовал бы все буквы перевернуть вверх ногами. И главное — цифры. Тогда сразу 6 гривень превратятся в 9, то есть экономический эффект даже просчитать сложно! И никаких дьявольских 666 — только тихое спокойное 999 с соответствующим процветанием такой умной страны без войн, тревог и волнений!

Вот интересно: те, кто предлагает уйти с кириллицы, такие на самом деле или тоже прикалываются?

Prosto hihikajut ili dejstvitelno otupeli? Ne trogajte, pozhalujsta, bukovki!