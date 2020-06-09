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9 июня • обновлено в 09:00
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В Украине уменьшилось количество заболевших COVID-19: появилась статистика Минздрава на 9 июня

  • По состоянию на утро 9 июня количество зараженных COVID-19 в Украине достигло 27 856

  • За последние сутки было зафиксировано еще 394 случая инфицирования коронавирусом

  • С момента начала пандемии болезнь унесла жизни 810 человек, однако выздороветь удалось 12 412 пациентам

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По состоянию на утро вторника, 9 июня, в Украине официально подтверждено 27 856 случаев коронавируса. Из них сравнительно меньше, чем накануне, было диагностировано за минувшие сутки – 394.

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С момента начала пандемии в стране от COVID-19 умерли 810 человек (+13 за сутки). В то же время выздоровели 12 412 (+217 за сутки). Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья и сайта СНБО.

Коронавирус в Украине не утихает

Коронавирус в Украине не утихает

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки диагностировали во Львовской – 49, Закарпатской – 39 и Житомирской областях – 38.

Данные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма отсутствуют.

Статистика по COVID-19 в Украине

Статистика по COVID-19 в Украине

phc.org.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • С 10 июня Украина перейдет на очередной этап смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Согласно постановлениям главного санитарного врача, будет разрешена работа баз отдыха и санаториев, а также проведение массовых культурно-художественных мероприятий.

  • При этом с 5 до 8 июня в Украине выросло количество регионов, в которых из-за плохих показателей по заболеваемости COVID-19 нельзя смягчать карантин. Это семь областей и город Киев.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
СНБО Центр общественного здоровья вирус Министерство здравоохранения
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 856.

    Вылечились: 12 412. Умерли: 810.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

  • Минздрав назвал регионы Украины, не готовые к ослаблению карантина.

  • Ученые выяснили, что каждый пятый зараженный COVID-19 является суперраспространителем.

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