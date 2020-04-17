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17 апреля • обновлено в 10:01
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Виктория Довгань
Виктория Довгань
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Плюс 501 за сутки: коронавирус в Украине снова побил антирекорд

21.4т
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По состоянию на пятницу, 17 апреля, в Украине официально подтвердили 4662 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook. Отмечается, что 501 факт заражения были выявлены за последние сутки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 296 случаев;

  • Волынская область – 122 случая;

  • Днепропетровская область – 89 случаев;

  • Донецкая область – 12 случаев;

  • Житомирская область – 177 случаев;

  • Закарпатская область – 150 случаев;

  • Запорожская область – 118 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 427 случаев;

  • Кировоградская область – 218 случаев;

  • г. Киев – 705 случаев;

  • Киевская область – 253 случая;

  • Львовская область – 203 случая;

  • Луганская область – 9 случаев;

  • Николаевская область – 22 случая;

  • Одесская область – 93 случая;

  • Полтавская область – 41 случай;

  • Ривненская область – 240 случаев;

  • Сумская область – 81 случай;

  • Тернопольская область – 353 случая;

  • Харьковская область – 56 случаев;

  • Херсонская область – 51 случай;

  • Хмельницкая область – 38 случаев;

  • Черновицкая область – 759 случаев;

  • Черкасская область – 137 случаев;

  • Черниговская область – 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 апреля в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 16 апреля в Украине официально был подтвержден 4161 случай заражения коронавирусом COVID-19. Из них –116 летальных и 186 пациентов выздоровели.

  • Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области, в Киеве, а также Ивано-Франковской, Тернопольской и Винницкой областях.

  • Напомним, что в мире пандемия унесла более 145 тысяч жизней, а заболели опасным недугом свыше 2,18 млн человек. Более 547 тысяч человек на планете излечились от COVID-19.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

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