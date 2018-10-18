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Юлия Родченко
Юлия Родченко
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Письмо в будущее: не забывай о тех, кто остановил ''русский мир''

5.5т

Почему-то захотелось написать письмо будущей себе, год так в 2028.

Привет, Юля! Я не знаю где ты сейчас, какой город за твоим окном или кто с тобой рядом. Но есть несколько вещей, о которых стоит напомнить.

Те люди, которые оказались рядом с тобой начиная с 2014 года, с которым переживали войну, – они настоящие. Они меняли мир, поворачивали ход истории и позволили тебе стать лучше. Если ты с ними не общаешься сейчас – напиши, позвони им, спроси как дела, отправь открытку в Telegram или что там у вас будущем. Это важно, правда.

Надеюсь, войны уже давно нет. Но ты должна помнить все этапы, не забывать о потерях и о тех, кто остановил расползание "русского мира". Важно не позволить тем воскреснуть вещам, что к ней привели.

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Держи в голове те принципы и ценности, которые начали зарождаться весной 2014 года, когда триколоры вешали в Луганске. Тогда ты провела линию между добром и злом и это не только о войне, это о людях, вселенной, да и самой себе.

Про неверие политикам, критическое мышление, важность абстрагироваться – напомню лишь вскользь. Кажется, эти уроки мы все давно усвоили.

В общем, береги себя. Носи шапку, ложись пораньте спать и улыбайся, даже, если все кажется совсем печальным и делай то, о чем бы хотелось сказать: "да, это все было не зря".

Люблю, целую. Я.

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Автор
Юлия РодченкоЮлия Родченко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Юлии Родченко
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Комментарии
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moskovec leonid
moskovec leonid
"графский ушлепок так и не повзрослел (куда там на соловьевских историях) Дурень лапотный !! В Украине не было КРЕПОСНЫХ (кроме, во времена Катьки -немки базарились земли козацкой Украины с хуторами на восточной части Украинских земель..!! А твоих предков МЕНЯЛИ на собак в Юрьев день..!! Ты собачий сын.... НО собаки были дороже т.к. они были породой..!! а ВЫ ХОЛУИ..!!!!!
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
не остановили...Просто тормознули. Если совсем честно - из этого "русского" (скорее постсоветского) мира мы так и не выскочили. 1 Основная масса народу ментально все еще там. 2 основная масса власть имущих - оттуда и выбираться не собиралась 3 нет анализа и осмысления - ни собственной страны ни самого "русского мира" - что это такое и как он устренн 4 информ-войну РФ последние года 3 уверенно выигрывает, сделав ставку на внутренне нагнетание и расколы 5 Европа очереной раз испугалась РФ и очередной раз продает-бросает страну СНГ наедине с агрессором, это при том, что иллюзий поводу Путина уже никто не испытывает.6 собственные ошибки и проколы. Власть долго выбирала между 2 активными силами Майдана - евроооптимистами и националистами. В конце-концов сделала ставку на вторых - просто, с ними легче! Если либерал требует системных реформ, то нацику хватит мовной полиции и отправки всех москалей за поребрик...За пару лозунгов они мать родную сдадут, страну и подавно. А нард у нас слишком быстро все забывает, уже мало кто вспоминает о войне
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Spiridonov Alexandr, а шо, не видно? Оно и есть. "Другой прогрессивной Украины у меня для вас нет. (с)
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Spiridonov Alexandr, я - здравомыслящая...А вот на наших бывших вожаков типа Лещенко-Наема смотреть тошно...Прголосовали за Закон Княжицкого, да пару лет назад Лещенко бы ему выдал! Только тогда всю эту евротимистскую кодлу Ложкин прикрывал, а теперь - остались с голой жо.. на асфальте, и с Аваковым. И куда вся смелость делась?
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Степан Графский
Степан Графский
У хохложопого колонии, населенной тупыми батраками и сиделками нет будущего)) Все мал-мальски толковые люди разбегаются с этой помойки. Остаётся великой тайной, за счёт чего хохложопые собираются поднимать свою экономику , если у них инвестор номер один , это Россия?))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Степан Графский, клоун, тебя снова выпороли на графских конюшнях и ты прибежал плакаться на киевский сайт? а что ж в пуйлостане люди массово жалуются на беспредел местной власти путинской помойки, записывают видеообращения своему царю-фюрера и для полноты картинки дружно СТАЮТ ПЕРЕД СЦАРЁМ НА КОЛЕНИ! после этого побирушка что-то квакает из своего пуйлостана? расеянцы НА КОЛЕНЯХ -В ПЕРВОМ СЮЖЕТЕ крайнего выпуска ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ Как жители Великой и духовной страны унижаются перед своим президентом? Со второй минуты https://www.youtube.com/watch?v=EYIU6Zhj-ZM
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Soin Sergii
Soin Sergii
Степан Графский, Возьмёшь деньги у китайцев за Сибирь и Дальний Восток и сразу нам отдашь. Ты понял? Запиши где-нибудь, мудак. Инвестор голожопый...
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