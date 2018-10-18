Почему-то захотелось написать письмо будущей себе, год так в 2028.

Привет, Юля! Я не знаю где ты сейчас, какой город за твоим окном или кто с тобой рядом. Но есть несколько вещей, о которых стоит напомнить.

Те люди, которые оказались рядом с тобой начиная с 2014 года, с которым переживали войну, – они настоящие. Они меняли мир, поворачивали ход истории и позволили тебе стать лучше. Если ты с ними не общаешься сейчас – напиши, позвони им, спроси как дела, отправь открытку в Telegram или что там у вас будущем. Это важно, правда.

Надеюсь, войны уже давно нет. Но ты должна помнить все этапы, не забывать о потерях и о тех, кто остановил расползание "русского мира". Важно не позволить тем воскреснуть вещам, что к ней привели.

Держи в голове те принципы и ценности, которые начали зарождаться весной 2014 года, когда триколоры вешали в Луганске. Тогда ты провела линию между добром и злом и это не только о войне, это о людях, вселенной, да и самой себе.

Про неверие политикам, критическое мышление, важность абстрагироваться – напомню лишь вскользь. Кажется, эти уроки мы все давно усвоили.

В общем, береги себя. Носи шапку, ложись пораньте спать и улыбайся, даже, если все кажется совсем печальным и делай то, о чем бы хотелось сказать: "да, это все было не зря".

Люблю, целую. Я.