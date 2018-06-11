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В Украине могут упростить вывоз ребенка за границу: все о новации

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Министр юстиции Павел Петренко заявил, что ведомство рассматривает возможность позволить тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти его за границу без разрешения второго родителя.

Как написал он в Twitter, речь идет о сроке не больше одного месяца.

"Одна из новаций второго пакета законов #ЧужихДітейНеБуває - дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя. Это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть, или пройти курс лечения", - сказано в сообщении.

Отметим, что согласно существующей в Украине практике, в случае развода родителей для вывоза ребенка за границу нужно получить согласие обеих. При условии, что они не лишены родительских прав.

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"Ребенок не должен страдать, если родители разводятся", - подчеркнул Петренко.

Ранее OBOZREVATEL пояснял, как прописать ребенка, если родители в разводе.

Персона
Павел Петренко
Место
УкраинаКиев
Объекты
детиразвод
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