В Украине могут упростить вывоз ребенка за границу: все о новации

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что ведомство рассматривает возможность позволить тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти его за границу без разрешения второго родителя.
Как написал он в Twitter, речь идет о сроке не больше одного месяца.
"Одна из новаций второго пакета законов #ЧужихДітейНеБуває - дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя. Это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть, или пройти курс лечения", - сказано в сообщении.
Одна з новацій другого пакету Законів #ЧужихДітейНеБуває – дати можливість тому з батьків, з ким проживає дитина, вивезти дитину за кордон до 1 місяця без дозволу іншого з батьків.— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 11 июня 2018 г.
Це цілком європейська практика, яка дасть можливість дитині відпочити, або пройти курс лікування
Отметим, что согласно существующей в Украине практике, в случае развода родителей для вывоза ребенка за границу нужно получить согласие обеих. При условии, что они не лишены родительских прав.
"Ребенок не должен страдать, если родители разводятся", - подчеркнул Петренко.
Дитина не повинна страждати, якщо батьки розлучаються.— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 11 июня 2018 г.
Це одне з головних завдань, яке ставила перед собою наша команда, розробляючи кампанію #ЧужихДітейНеБуває#МінЮст #ПРЯМА_МОВА
Ранее OBOZREVATEL пояснял, как прописать ребенка, если родители в разводе.