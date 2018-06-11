В Украине могут упростить вывоз ребенка за границу: все о новации

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что ведомство рассматривает возможность позволить тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти его за границу без разрешения второго родителя.

Как написал он в Twitter, речь идет о сроке не больше одного месяца.

"Одна из новаций второго пакета законов #ЧужихДітейНеБуває - дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя. Это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть, или пройти курс лечения", - сказано в сообщении.

Одна з новацій другого пакету Законів #ЧужихДітейНеБуває – дати можливість тому з батьків, з ким проживає дитина, вивезти дитину за кордон до 1 місяця без дозволу іншого з батьків.



Це цілком європейська практика, яка дасть можливість дитині відпочити, або пройти курс лікування — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 11 июня 2018 г.

Отметим, что согласно существующей в Украине практике, в случае развода родителей для вывоза ребенка за границу нужно получить согласие обеих. При условии, что они не лишены родительских прав.

Новости Как развод родителей влияет на детей

"Ребенок не должен страдать, если родители разводятся", - подчеркнул Петренко.

Дитина не повинна страждати, якщо батьки розлучаються.



Це одне з головних завдань, яке ставила перед собою наша команда, розробляючи кампанію #ЧужихДітейНеБуває#МінЮст #ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 11 июня 2018 г.

Ранее OBOZREVATEL пояснял, как прописать ребенка, если родители в разводе.