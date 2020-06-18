Пескову не помог: Королевскую заметили в Раде со значком, который "блокирует вирусы"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы за жизнь" Наталья Королевская носит на работу в Раду так называемый блокатор вирусов.

В сети посмеялись с депутата, заявив, что такой значок Air Mask японского производства не защитит от заражения COVID-19. Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовал парламентский фотограф Ян Донброносов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Это фуфлозначок, который якобы дезинфицирует пространство вокруг тебя. Именно этот стоит 850 рублей. Почему-то гугл при поиске выдает эту штуку именно в рублях. В гривнах так и не нашел", – пишет Telegram-канал amosov.fm.

Наталья Королевская со значком-"блокиратором вирусов"

Отмечается, что такой же якобы носил и прессекретар главы РФ Дмитрий Песков, но, как известно, вскоре он все равно подхватил коронавирус.

"Предлагаю Наталье изменить фамилию. На всякий случай, а то все таки коронакриза, а риск велик", – пошутил автор сообщения.

Значок, который якобы блокирует вирусы

Со своей стороны пользователи Facebook под снимками нардепа тоже посмеялись с такого выбора защиты от вирусов.

"Японский блокатор вирусов. От свиного гриппа! А вообще-то это тренд Госдумы РФ (как мне кажется), который наши просто как обезьянки копируют. Песков носил, но все же заболел", "Всем известно, что значки лечат от вирусов" , – комментируют подписчики.

Наталья Королевская носит на работу "блокатор вирусов"

Комментарии пользователей

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская устроила словесную перепалку с вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, когда они обсуждали проблемы жителей Донбасса.