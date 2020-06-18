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Пескову не помог: Королевскую заметили в Раде со значком, который "блокирует вирусы"

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Королевскую заметили в Раде со значком-'блокиратором вирусов'

Королевская носит "блокатор вирусов"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы за жизнь" Наталья Королевская носит на работу в Раду так называемый блокатор вирусов.

В сети посмеялись с депутата, заявив, что такой значок Air Mask японского производства не защитит от заражения COVID-19. Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовал парламентский фотограф Ян Донброносов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Это фуфлозначок, который якобы дезинфицирует пространство вокруг тебя. Именно этот стоит 850 рублей. Почему-то гугл при поиске выдает эту штуку именно в рублях. В гривнах так и не нашел", – пишет Telegram-канал amosov.fm.

Наталья Королевская со значком-"блокиратором вирусов"

Наталья Королевская со значком-"блокиратором вирусов"

Отмечается, что такой же якобы носил и прессекретар главы РФ Дмитрий Песков, но, как известно, вскоре он все равно подхватил коронавирус.

"Предлагаю Наталье изменить фамилию. На всякий случай, а то все таки коронакриза, а риск велик", – пошутил автор сообщения.

Значок, который якобы блокирует вирусы

Значок, который якобы блокирует вирусы

Со своей стороны пользователи Facebook под снимками нардепа тоже посмеялись с такого выбора защиты от вирусов.

"Японский блокатор вирусов. От свиного гриппа! А вообще-то это тренд Госдумы РФ (как мне кажется), который наши просто как обезьянки копируют. Песков носил, но все же заболел", "Всем известно, что значки лечат от вирусов" , – комментируют подписчики.

Наталья Королевская носит на работу "блокатор вирусов"

Наталья Королевская носит на работу "блокатор вирусов"

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская устроила словесную перепалку с вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, когда они обсуждали проблемы жителей Донбасса.

УкраинавирусВерховная Рада УкраиныдепутатНаталья Королевская
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