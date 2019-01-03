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Первый приход МП Днепропетровщины поддержал ПЦУ

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Верующие Свято-Покровского храма УПЦ Московского патриархата в селе Рубановское Васильковского района Днепропетровской области поддержали переход под юрисдикцию новосозданной Православной церкви Украины.

Как сообщает "Радио Свобода", такую информацию 3 января подтвердили в храме, уточнив, что настоятель отец Василий 30 декабря вынес предложение после службы.

"Мы этого не отрицаем и не скрываем. Я думаю, это первый шаг. А после предоставления Украине Томоса 6 января будет определенная последовательность шагов, пожалуй, нам будут помогать юристы, наверное, надо будет зарегистрировать новый устав в местных органах", – сказал помощник настоятеля храма Владимир Деревянко.

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Он подтвердил, что верующие организовали сбор подписей за переход под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
единая церковьУПЦ МП
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Это в отместку польским православным пидарасам с Саввой во главе - фсбэшным дешёвым стукачком!
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