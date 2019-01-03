Первый приход МП Днепропетровщины поддержал ПЦУ

Верующие Свято-Покровского храма УПЦ Московского патриархата в селе Рубановское Васильковского района Днепропетровской области поддержали переход под юрисдикцию новосозданной Православной церкви Украины.
Как сообщает "Радио Свобода", такую информацию 3 января подтвердили в храме, уточнив, что настоятель отец Василий 30 декабря вынес предложение после службы.
"Мы этого не отрицаем и не скрываем. Я думаю, это первый шаг. А после предоставления Украине Томоса 6 января будет определенная последовательность шагов, пожалуй, нам будут помогать юристы, наверное, надо будет зарегистрировать новый устав в местных органах", – сказал помощник настоятеля храма Владимир Деревянко.
Он подтвердил, что верующие организовали сбор подписей за переход под юрисдикцию Православной церкви Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 декабря в Киеве состоялся объединительный Собор, где было объявлено о создании единой Православной церкви Украины и избран ее предстоятелем митрополит Епифаний.
Приходы начали массово присоединяться к ПЦУ с Винницы, их насчитывается более 30. Сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора.
19 декабря первая церковная община Черновицкой области в селе Шишковцы Кицманского района решила перейти под патронат ПЦУ.
21 декабря еще три прихода в Винницкой области перешли в новосозданную ПЦУ. На этот шаг пошли в храме святой великомученицы Параскевы села Тютьки, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки.
В тот же день подобное решение принял первый приход на Закарпатье в селе Минай.
24 декабря к ПЦУ присоединились еще три общины УПЦ МП во Львовской области и пять – в Винницкой.
А 26 декабря стало известно об аналогичном решении Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща в Хмельницком районе.
27 декабря присоединились два прихода в Винницкой области и один в Тернопольской.
30 декабря две церкви в Черновицкой области заявили о своем решении.
1 января к ПЦУ присоединилась первая община из Черкасской области.
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