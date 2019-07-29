"Первый член экипажа!" В Украину вернули любимицу пленных моряков

Оккупанты Крыма вернули собаку Джесси, которая находилась на борту украинского буксира "Яны Капу" во время его захвата россиянами у Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как сообщается на странице "Крым. Реалии" в Facebook, переговоры о том, как вернуть четырехлапого друга пленных украинских моряков, велись на протяжении четырех месяцев. В итоге они увенчались успехом, и собаку отдали семье моряка Сергея Чулибы в Херсонскую область.

Радостной новостью поделился и адвокат украинских Героев Николай Полозов. "Первый член экипажа "Яны Капу" вернулся домой!" – оптимистично написал он, добавив, что об этом с самого начала плена просили украинские моряки.

Собака Джесси "Крым. Реалии"

Собака Джесси "Крым. Реалии"

Собака Джесси "Крым. Реалии"

Собака Джесси "Крым. Реалии"

В свою очередь журналистка Александра Ефименко раскрыла подробности "операции" по возвращению Джесси.

"О собаке: чувствует она себя прекрасно. Ей были сделаны все необходимые процедуры и прививки, оформили нужные документы. Вела она себя тоже прекрасно. Если не считать одного укуса, двух царапин на моей руке, куска ободраных обоев и пожеванный плинтус в комнате. Но все это такие мелочи по сравнению с тем, что она наконец-то будет дома, а моряки перестанут переживать о своем питомце. Короче говоря, начало положено, если вы понимаете о чем я", – пишет она.

Также фото верной пушистой подруги пленных моряков опубликовала на своем Telegram-канале и скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева.

"Собака по имени Джесси с буксира ВМС Украины "Яны Капу", задержанная вместе с 24 украинскими военными моряками, возвращена на Родину. До этого она содержалась в Крымском ФСБ (у пограничников)", – сказано в посте.

Telegram-канал Скабеевой "Крым. Реалии"

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