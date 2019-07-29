"Первый член экипажа!" В Украину вернули любимицу пленных моряков

Оккупанты Крыма вернули собаку Джесси, которая находилась на борту украинского буксира "Яны Капу" во время его захвата россиянами у Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Как сообщается на странице "Крым. Реалии" в Facebook, переговоры о том, как вернуть четырехлапого друга пленных украинских моряков, велись на протяжении четырех месяцев. В итоге они увенчались успехом, и собаку отдали семье моряка Сергея Чулибы в Херсонскую область.
Радостной новостью поделился и адвокат украинских Героев Николай Полозов. "Первый член экипажа "Яны Капу" вернулся домой!" – оптимистично написал он, добавив, что об этом с самого начала плена просили украинские моряки.
Собака Джесси
"Крым. Реалии"
Собака Джесси
"Крым. Реалии"
Собака Джесси
"Крым. Реалии"
Собака Джесси
"Крым. Реалии"
В свою очередь журналистка Александра Ефименко раскрыла подробности "операции" по возвращению Джесси.
"О собаке: чувствует она себя прекрасно. Ей были сделаны все необходимые процедуры и прививки, оформили нужные документы. Вела она себя тоже прекрасно. Если не считать одного укуса, двух царапин на моей руке, куска ободраных обоев и пожеванный плинтус в комнате. Но все это такие мелочи по сравнению с тем, что она наконец-то будет дома, а моряки перестанут переживать о своем питомце. Короче говоря, начало положено, если вы понимаете о чем я", – пишет она.
Также фото верной пушистой подруги пленных моряков опубликовала на своем Telegram-канале и скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева.
"Собака по имени Джесси с буксира ВМС Украины "Яны Капу", задержанная вместе с 24 украинскими военными моряками, возвращена на Родину. До этого она содержалась в Крымском ФСБ (у пограничников)", – сказано в посте.
Telegram-канал Скабеевой
"Крым. Реалии"
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что Россия освободит украинцев "в ближайшее время", просто Владимир Путин попытается получить за это как можно больше политических преференций.
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