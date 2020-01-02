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2 января • обновлено в 21:03
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Игорь Мехеда
Игорь Мехеда
Астролог, нумеролог Все статьи автора

Первое затмение 2020 года: как привлечь здоровье, деньги и любовь

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10 января произойдет первое в 2020 году лунное затмение. Какое влияние оно окажет на каждого из нас? Что можно делать и что нельзя? Как использовать затмение себе во благо? Какой ритуал можно провести, чтобы получить лучшее от жизни?

Если солнечные затмения имеют влияние и на материальный, и на духовный планы, то лунное затмение преимущественно на материальный. То есть сферы здоровья, достатка, личной жизни и удачи. Именно на них и будет влиять лунное затмение 10 января 2020 года! Пик затмения придется на 21:11 по киевскому времени.

Основной обряд на затмение существенно не меняется. Перед затмением рекомендуется принять душ, на столе установить круглое зеркало отражающей стороной вверх. Наши читатели постоянно спрашивают: зачем зеркало? Первое значение – символическое. Зеркало символизирует зодиакальный круг, а также Солнце и Луну. Второе – охранное. Если во время затмения возникнут разрушительные силы, зеркало их отразит.

Лунное затмение 10 января может подарить здоровье, деньги, любовь и удачу

Лунное затмение 10 января может подарить здоровье, деньги, любовь и удачу

Возле зеркала устанавливают три стакана с водой: справа от сидящего за столом, слева и посередине. За 15 минут до пика затмения начинают "стирать" негативы: мысленно представляют, как "болезни ушли, препятствия ушли... и т.д.". "Растворяем" препятствия в пространстве как сахар в чае.

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В пик затмения (21:11) можно прочитать мантру "Ом шри Магапраплайя намага" (пять раз вполне достаточно). Следующие 15 минут создаем позитивы. Мысленно представляем, что "здоровье есть, достаток есть, удача есть"... и т.д..

Затем нужно выпить воду из стаканов в такой последовательности: стакан слева от сидящего, потом справа, потом серединный. После этого снова можно принять душ.

В контексте этого затмения следует учитывать и его особенности. В день затмения, после затмения, необходимо сделать уборку как в доме, так и на рабочем месте. Это обеспечит период удачи, так как порядка и чистоты требует звезда Вега на куспиде 5 Дома затмения как события.

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Также в период действия затмения (с 8 по 12 января) не рекомендуется совершать магические действия на улучшение отношений в парах (Черная Луна в Рыбах). Зато любые действия на создание гармонии во всех сферах жизни принесут неожиданно благоприятный результат.

Карта лунного затмения 10 января 2020 года

Карта лунного затмения 10 января 2020 года

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Автор
Игорь Мехеда Игорь Мехеда
Тема
Эксклюзив
Тег
Лунное затмение
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