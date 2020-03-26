Проверить, какое время должно быть на часах после перевода на летнее время в ночь на 29 марта, можно при помощи телефона или поисковика.

OBOZREVATEL предлагает читателю советы, как узнать точное время в Киеве и Украине.

Большинство современных гаджетов умеют сами переводить время, поэтому можно не беспокоиться. Но все же сверьте утром все часы в доме.

Перевод часов: как узнать точное время утром 29 марта news.bigmir.net

Удостовериться, перевелось ли время на электронных устройствах, можно при помощи Google или позвонив по номеру 112. В ситуации с поисковиком, достаточно вбить фразу "время Киев".

Также следует обратить внимание на расписания, которые понадобятся вам 29 марта. К примеру"Укрзалізниця" корректирует график движения поездов дважды в год в соответствии с летним и зимним временем. Время авиавылетов также указывается по–новому, начиная с 3 часов ночи 29 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как перейти на летнее время без вреда для здоровья.

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