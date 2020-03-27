Главная Новости
27 марта • обновлено в 19:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Перевернутые авто и драки с полицией: в Китае произошли массовые столкновения из-за коронавируса

3.7т
Читать материал на украинском

На мосту между двумя китайскими провинциями Хубэй и Цзянсу произошли массовые столкновения между полицией и гражданами, которые хотели покинуть провинцию.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Видео столкновений опубликовал в своем Twitter художник Бадюкао. По его словам, полиция Цзянсу заблокировала проезд и проход по мосту, несмотря на то, что ограничения на передвижение между провинциями официально сняли еще 25 марта.

Он сообщает, что полиция Цзянсу не доверяет официальной статистике, равно как и тому, что в Хубэй смогли остановить распространение коронавируса.

"Это переросло в беспорядок, который перекрыл весь мост", - сообщает Бадюкао.

В Китае произошли массовые столкновения из-за коронавируса

В Китае произошли массовые столкновения из-за коронавируса

Перевернутые авто и драки с полицией: в Китае произошли массовые столкновения из-за коронавируса

Между полицейскими и гражданами начались стычки, последние кричали "Хубэй, держись!", вырывали у правоохранителей щиты и переворачивали их машины.

Также недовольные китайцы пришли к участку полиции в городе Цзюнцзян и потребовали извинений от правоохранителей. К протестующим приехал секретарь Коммунистической партии Китая округа Хуанмей (провинция Хубэй) и призвал всех отправиться домой - мол, чиновники прямо сейчас работают над решением этого вопроса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинец, который уже два года живет в Пекине, рассказал, как Китаю удалось победить пандемию коронавируса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
вирус протест
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
5
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги