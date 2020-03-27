Перевернутые авто и драки с полицией: в Китае произошли массовые столкновения из-за коронавируса

На мосту между двумя китайскими провинциями Хубэй и Цзянсу произошли массовые столкновения между полицией и гражданами, которые хотели покинуть провинцию.

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Видео столкновений опубликовал в своем Twitter художник Бадюкао. По его словам, полиция Цзянсу заблокировала проезд и проход по мосту, несмотря на то, что ограничения на передвижение между провинциями официально сняли еще 25 марта.

Он сообщает, что полиция Цзянсу не доверяет официальной статистике, равно как и тому, что в Хубэй смогли остановить распространение коронавируса.

"Это переросло в беспорядок, который перекрыл весь мост", - сообщает Бадюкао.

1/ Riot outbreaks on border bridge between Hubei and Jiangxi in China today.

the conflict starts due to police from different provinces fighting for jurisdiction on checking #COVID19

It escalates into mess riot which blocked whole bridge.

more vids comingpic.twitter.com/gjErDfgqVd — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) March 27, 2020

В Китае произошли массовые столкновения из-за коронавируса

Между полицейскими и гражданами начались стычки, последние кричали "Хубэй, держись!", вырывали у правоохранителей щиты и переворачивали их машины.

Также недовольные китайцы пришли к участку полиции в городе Цзюнцзян и потребовали извинений от правоохранителей. К протестующим приехал секретарь Коммунистической партии Китая округа Хуанмей (провинция Хубэй) и призвал всех отправиться домой - мол, чиновники прямо сейчас работают над решением этого вопроса.

#China Hubei citizens used umbrellas to hit riot police and threw things at the police.



They were shouting: "Hubei, add oil! (=keep fighting)" 6/ pic.twitter.com/lnS4FwQLay — W. B. Yeats (@WBYeats1865) March 27, 2020

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинец, который уже два года живет в Пекине, рассказал, как Китаю удалось победить пандемию коронавируса.

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