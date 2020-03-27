Перевернутые авто и драки с полицией: в Китае произошли массовые столкновения из-за коронавируса

На мосту между двумя китайскими провинциями Хубэй и Цзянсу произошли массовые столкновения между полицией и гражданами, которые хотели покинуть провинцию.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС
Видео столкновений опубликовал в своем Twitter художник Бадюкао. По его словам, полиция Цзянсу заблокировала проезд и проход по мосту, несмотря на то, что ограничения на передвижение между провинциями официально сняли еще 25 марта.
Он сообщает, что полиция Цзянсу не доверяет официальной статистике, равно как и тому, что в Хубэй смогли остановить распространение коронавируса.
"Это переросло в беспорядок, который перекрыл весь мост", - сообщает Бадюкао.
1/ Riot outbreaks on border bridge between Hubei and Jiangxi in China today.— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) March 27, 2020
the conflict starts due to police from different provinces fighting for jurisdiction on checking #COVID19
It escalates into mess riot which blocked whole bridge.
more vids comingpic.twitter.com/gjErDfgqVd
В Китае произошли массовые столкновения из-за коронавируса
Между полицейскими и гражданами начались стычки, последние кричали "Хубэй, держись!", вырывали у правоохранителей щиты и переворачивали их машины.
Также недовольные китайцы пришли к участку полиции в городе Цзюнцзян и потребовали извинений от правоохранителей. К протестующим приехал секретарь Коммунистической партии Китая округа Хуанмей (провинция Хубэй) и призвал всех отправиться домой - мол, чиновники прямо сейчас работают над решением этого вопроса.
#China Hubei citizens used umbrellas to hit riot police and threw things at the police.— W. B. Yeats (@WBYeats1865) March 27, 2020
They were shouting: "Hubei, add oil! (=keep fighting)" 6/ pic.twitter.com/lnS4FwQLay
Enough is enough. People of #Hubei fight back against the #CCP police.— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) March 27, 2020
受够了！湖北人反击
For more 更多视频: https://t.co/fSwmxEsPYp#CCPVirus #COVID2019 #Coronavirus #DownWithTheCCP #CoronavirusOutbreak #CoronavirusPandemic #中共病毒 #打倒共产党 #新冠肺炎 pic.twitter.com/33Dre4qLFi
⚠️⚠️，湖北黄梅和江西九江开战了— Ray Lau (@fiteray) March 27, 2020
人数很多，市委书记已出面
先上大量视频集！ pic.twitter.com/u9ToO1abob
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинец, который уже два года живет в Пекине, рассказал, как Китаю удалось победить пандемию коронавируса.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.