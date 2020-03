Перевернутые авто и драки с полицией: в Китае произошли массовые столкновения из-за коронавируса

На мосту между двумя китайскими провинциями Хубэй и Цзянсу произошли массовые столкновения между полицией и гражданами, которые хотели покинуть провинцию.

Видео столкновений опубликовал в своем Twitter художник Бадюкао. По его словам, полиция Цзянсу заблокировала проезд и проход по мосту, несмотря на то, что ограничения на передвижение между провинциями официально сняли еще 25 марта.

Он сообщает, что полиция Цзянсу не доверяет официальной статистике, равно как и тому, что в Хубэй смогли остановить распространение коронавируса.

"Это переросло в беспорядок, который перекрыл весь мост", - сообщает Бадюкао.

1/ Riot outbreaks on border bridge between Hubei and Jiangxi in China today.

the conflict starts due to police from different provinces fighting for jurisdiction on checking #COVID19

It escalates into mess riot which blocked whole bridge.

more vids comingpic.twitter.com/gjErDfgqVd