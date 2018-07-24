Перепись населения: украинцев могут пересчитать по гаджетам

Перепись населения Украины в 2020 году может впервые пройти с использованием электронных устройств.

Как пишет "РБК-Украина", согласно закону о всеукраинской переписи населения, во время сбора данных у граждан будут выяснять информацию о возрасте, семейном положении, гражданстве и этническом происхождении, образовании, источниках дохода, занятости и жилищных условиях.

Что же касается непосредственного сбора данных, то, по мнению директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, впервые те, кто будет опрашивать, придут не с бумажными бланками и анкетами, а с электронными устройствами. Либо же население сможет регистрироваться онлайн.

"Пробная перепись (в декабре 2019 года, – ред.) должна дать ответ на вопросы: готово ли население к такой работе, готовы ли переписчики к такой работе, что нужно сделать, чтобы эти методы заработали в Украине к 2020 году", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин принял решение провести пробную перепись населения в Украине в связи с высоким уровнем миграции.