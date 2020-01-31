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1 февраля • обновлено в 00:35
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"Каждый день меньше, самые бедные": Дубилет уточнил данные о переписи украинцев

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Общее количество населения в Украине, вместе с украинцами, которые проживают на временно оккупированных территориях, достигает 44 миллионов человек.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 31 января (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Если их [украинцев на оккупированных территориях] учесть, то будет примерно 44 миллиона", – сказал Дубилет.

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Перепись населения

Перепись населения

РБК-Украина

Основными причинами уменьшения населения, как отметил он, остается война, негативная демографическая тенденция и трудовая миграция.

Согласно статистике, украинцев умирает больше, чем рождается. "Каждый день нас становится меньше", – сказал Дубилет.

"Это действительно проблема. Это, кстати, проблема для всех стран Восточной Европы: Польши в меньшей степени, Молдовы и Румынии в большей степени, но учитывая то, что наша страна особенно бедная в нашем регионе, этот тренд особенно вопиющий", – добавил он.

Предлагаем посмотреть отрывок эфира "Свободы слова":

Как писал OBOZREVATEL, по последним подсчетам от Кабинета Министров, сейчас в стране живет чуть больше 37 миллионов человек. Более 90% украинцев пугает тот факт, что население сокращается.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины население видео
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