Перенос Рождества в Украине: в ПЦУ раскрыли подробности

Православная церковь Украины намерена перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря и провести реформу церковного календаря.

Правда, когда большинство украинцев будет к этому готово. Об этом на брифинге по итогам Собора ПЦУ в Киеве заявил митрополит Епифаний, передает РБК-Украина.

По его словам, церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова.

В ПЦУ раскрыли подробности переноса Рождества в Украине

"Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается западного региона. Поэтому мы будем и дальше вести просветительскую работу и, когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к изменению календаря, проведем календарную реформу", – поделился планами ПЦУ ее глава.

Священнослужитель отметил, что в отличие от западных, в восточных регионах сейчас нет особых противостояний по изменению в церковном календаре.

В то же время Епифаний подчеркнул, что Православная церковь Украины не может ставить на повестку дня вопрос, который в частности касается и переноса празднования Рождества, пока еще сама только "становится на ноги".

Как писал OBOZREVATEL:

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря.

В сети вспыхнули споры из-за этого предложения.

Позже в Православной церкви Украины в целом поддержали инициативу предстоятеля, но указали на возможные негативные последствия.

Предстоятель Русской православной церкви в Украине митрополит Онуфрий категорически отверг идею переноса даты празднования Рождества. Он сослался на то, что в РПЦ в Украине действует устав Иерусалимской церкви, которая живет по юлианскому календарю и отмечает Рождество 7 января.

С 2017 года день Рождества западной традиции – 25 декабря – является выходным в Украине.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко убежден, что перенос празднования Рождества Христова не будет иметь никаких негативных последствий для верующих и церкви как таковой.

Протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин предложил "соломоново решение" в вопросе о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Со своей стороны глава Православной церкви Украины Епифаний отметил, что главная опасность переноса даты празднования Рождества в Украине заключается в том, что этим может воспользоваться Московский патриархат.

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