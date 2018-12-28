МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Перенос Рождества в Украине: Епифаний назвал условие

5.8тЧитать материал на украинском

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря должен положительно воспринимать народ.

Об этом он заявил в интервью ZIK, отметив, что переход должен быть постепенным, но не назвал конкретных сроков.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю (25 декабря. — Ред.). И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ", — отметил митрополит.

"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", — добавил Епифаний.

Новости
''Это тяжелый крест, не ожидал'': Епифаний высказался о новом статусе

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Facebook, митрополит Епифаний

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее архиепископ Евстратий Зоря заявил, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря в Украине не рассматривается единой поместной церковью.

По его словам, распространение подобной информации российскими СМИ является диверсией, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине.

При этом Епифаний заявлял о преждевременности решения вопроса о переносе празднования Рождества.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
5
Смешно
11
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
У укромерикристмасов фсьо должно быть по другому. Санта Клаусы, Рождество 25 декабря и Йолка желтосинего цвета с конфетками Рошен вместо игрушек.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
ГЫ-ГЫ-ГЫ, показательные формулировки используют журнашлюхи в отношении нерабов: ... вопрос о переносе ... должен положительно воспринимать народ. Хотя митрополит использует другие слова: мы это можем ... если это будет воспринимать украинский народ
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Та как то покуй, когда и где будут отмечать Рождество сектанты....но лучше, что бы в схроне...как в хорошие добрые времена!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наши блоги