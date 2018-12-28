Перенос Рождества в Украине: Епифаний назвал условие

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря должен положительно воспринимать народ.

Об этом он заявил в интервью ZIK, отметив, что переход должен быть постепенным, но не назвал конкретных сроков.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю (25 декабря. — Ред.). И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ", — отметил митрополит.

"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", — добавил Епифаний.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее архиепископ Евстратий Зоря заявил, что вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря в Украине не рассматривается единой поместной церковью.

По его словам, распространение подобной информации российскими СМИ является диверсией, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине.

При этом Епифаний заявлял о преждевременности решения вопроса о переносе празднования Рождества.