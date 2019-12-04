Главная Новости
4 декабря • обновлено в 21:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Перенос Рождества: священник ПЦУ предложил "соломоново" решение

2.2т
Читать материал на украинском

Протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин предложил "соломоново решение" вопроса о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

"Собирается религиозная община и решает, по какому календарю мы живем: по новоюлианскому или по юлианскому", – написал он в блоге OBOZREVATEL.

По мнению священника, для смены церковного календаря следует предусмотреть переходный период – 5-10 лет. Он также не видит проблемы в том, чтобы праздновать Рождество Христово дважды. "Кто мне мешает два раза отпраздновать Рождество? Кто мне мешает два раза отпраздновать день святого Николая? Пусть мне больше подарочков принесет", – пошутил он.

Рождество 25 декабря

Рождество 25 декабря

Протоиерей напомнил, что унифицированный церковный календарь – "достаточно позднее изобретение". Долгое время в Православной церкви не было единых дат празднования, в том числе Рождества и Пасхи. "Почему бы нам сейчас не подойти к этому вопросу с другой точки зрения и не разрешить людям, например, поститься относительно даты Рождества, которую они принимают? Всё это можно сделать – было бы желание", – заявил он.

Новости
Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать на праздники

Как писал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Рождество Рождественский пост
Персона
Александр Дедюхин
Место
Украина
Теги
перенос Рождества Православная церковь Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
12
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги