Перенос Рождества: священник ПЦУ предложил "соломоново" решение

Протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин предложил "соломоново решение" вопроса о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

"Собирается религиозная община и решает, по какому календарю мы живем: по новоюлианскому или по юлианскому", – написал он в блоге OBOZREVATEL.

По мнению священника, для смены церковного календаря следует предусмотреть переходный период – 5-10 лет. Он также не видит проблемы в том, чтобы праздновать Рождество Христово дважды. "Кто мне мешает два раза отпраздновать Рождество? Кто мне мешает два раза отпраздновать день святого Николая? Пусть мне больше подарочков принесет", – пошутил он.

Рождество 25 декабря

Протоиерей напомнил, что унифицированный церковный календарь – "достаточно позднее изобретение". Долгое время в Православной церкви не было единых дат празднования, в том числе Рождества и Пасхи. "Почему бы нам сейчас не подойти к этому вопросу с другой точки зрения и не разрешить людям, например, поститься относительно даты Рождества, которую они принимают? Всё это можно сделать – было бы желание", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL:

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Рождество в Украине можно праздновать по григорианскому календарю – 25 декабря.

В сети разгорелись споры из-за этого предложения.

Позже в Православной церкви Украины в целом поддержали инициативу предстоятеля, но указали на возможные негативные последствия.

С 2017 года день Рождества западной традиции - 25 декабря – является выходным в Украине.

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