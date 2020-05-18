Передается ли COVID-19 по наследству: врач из США рассказал о семейных особенностях

В научных кругах нет единого мнения о наличии генетической предрасположенности пациентов к коронавирусу COVID-19 или различных форм этой болезни.

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Об этом в инетрвью ТСН сказал врач-реаниматолог Евгений Пинелис, который работает в одной из ведущих нью-йоркских клиник, являющейся базовой в борьбе с COVID-19. В то же время подчеркнул, что за "анекдотическими" наблюдениям (основанные на совокупности конкретных историй болезни), такая вероятность рассматривается.

"Были семьи, которые жили во время эпидемии отдельно, почти не общались друг с другом, и почти все переболели. Хотя многие придерживался карантина и ограничений. Мы видели тяжелое течение болезни у членов одной семьи, и это дает основания считать, что течение болезни и склонность к ней определена каким-то генетическими факторами", – пояснил он.

По словам врача, давно известно, что иммунный ответ на инфекции или какие-то внешние раздражители генетически обусловлены. Кроме этого, существует система HLA (группа антигенов гистосовместимости, важна в защите от болезней и может давать склонность к развитию определенных заболеваний), а также много генетически обусловленных ответов иммунной системы.

"Различные рецепторы связаны с генами могут быть и активация этих рецепторов может быть врожденной. Четких данных пока об этом нет. Але знаю, что людям с тяжелым течением COVID-19, делают HLA-тайпинг", – добавил реаниматолог, объяснив, что речь идет о своеобразном генетическом тесте, который используется для обнаружения определенных индивидуальных вариаций иммунной системы человека, в частности, за ним определяют совместимость донорских органов с реципиентом.

Он отметил, что это было анонсировано как текущее исследование, и пока для него набирают пациентов. Ученые хотят попробовать выявить генетические предрасположенности к коронавирусу и тяжелому течению этой болезни.

"Безусловно, работы ведутся, и я не один, кто заметил какие-то родственные особенности течения. Надеюсь, что у нас будет много информации и еще надеюсь, что она нам больше понадобится как историческая, а не как текущая, что эта инфекция не будет нашим постоянным спутником ", – подчеркнул Пинелис.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании запустили масштабную научную программу, чтобы узнать, существует ли генетическая предрасположенность людей к тяжелой форме COVID-19.

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