Поражения сердца, температура, отдышка: переболевшие коронавирусом пожаловались на тяжелые последствия

Некоторые пациенты, поборовшие COVID-19, в течении нескольких месяцев после этого все еще страдают от последствий инфекции, среди которых постоянная усталость, одышка, повышенная температура и проблемы с сердцем.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Британское издание Daily Mail описало случаи трех 20-летних пациентов, которые переболели COVID-19.

Талья Варга. Daily Mail

27-летняя Талья Варга рассказала, что после выздоровления она постоянно чувствует "бетонную плиту на груди".

Она была здоровой танцовщицей, которая регулярно занималась физическими упражнениями и ездила на велосипеде, прежде чем ее ударил коронавирус.

"В марте я отправилась в поездку в Австралию и Новую Зеландию, и через 13 дней (1 апреля) у меня начались симптомы", – рассказала девушка.

У нее проявились боль в горле и лихорадка, позже девушке стало тяжело дышать. "Даже во время отдыха мне казалось, что я пробежала 10 км. Было очень тяжело", – вспомнила Талья.

Талья Варга. Daily Mail

Талья во время болезни. Daily Mail

Другая пациентка, 21-летняя Джессика, призналась, что ее терапевт не может найти причину ее постоянной одышки. Она возникает, даже когда девушка сидит на месте.

В течение двух недель она была на изоляции в доме своих родителей с температурой, которая, по ее словам, сохраняется до их пор. Позже во время медосмотра врачи обнаружили у девушки перикардит.

"Если я что-нибудь сделаю – разгружаю посудомоечную машину, выгуливаю собаку, разговариваю с другом через Zoom, даже смотрю фильм – у меня повышается температура. Мне нужно просто сесть и ничего не делать", – рассказала Джессика.

Джек Лоуренс страдает от проблем с сердцем. Daily Mail

Третий 21-летний пациент, Джек Лоуренс, который заболел еще в январе, до сих пор не может справиться с слишком высокой частотой сердечных сокращений. Этот симптом проявился во время битвы с коронавирусом.

"Сначала я думал, что это нормальный вирус, но вскоре он ухудшился. Это началось с самого незаметного кашля. Но у меня начались боли, боли были сплошными, боль в горле, которая была мучительной, и температура, которая достигала 39 градусов", – рассказал парень.

Он пожаловался, что вынужден до сих пор регулярно посещать больницу, которая специализируется на заболеваниях дыхательных путей и сердца.

Согласно исследованию, проведенному Британским фондом сердца, пациенты с коронавирусом могут страдать от необратимого повреждения сердца.

Все пациенты отметили, что общественность должна отказаться от неверного представления о том, что "если вы не мертвы, у вас все в порядке". Они считают, что вирус перевернул их жизнь, несмотря на то, что они побороли COVID-19.

Джек Лоуренс. Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, британская Академия медицинских наук заявила, что вторая волна COVID-19, которую ожидают зимой, может забрать в Великобритании до 120 тысяч жизней, если сейчас не предпринять серьезные меры.