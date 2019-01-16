Пел гимн под дулами автоматов: всплыл впечатляющий факт о пленном моряке ВМСУ

Военнопленный старший лейтенант ВМСУ Богдан Небылица, которому 16 января исполнилось 25 лет, во время аннексии Крыма пел гимн Украины под дулами автоматов российских оккупантов.

Тогда он был курсантом Нахимовского военно-морского училища в Севастополе. Учебу Герой закончил уже на свободной территории Украины и стал командиром МБАК "Никополь", рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.

Богдан Небылица Facebook Николая Полозова

"После попадания в плен в ноябре прошлого года Богдан также проявляет твердость своего характера. Оперативники ФСБ на протяжении всего времени нахождения в плену Небылицы пытаются оказывать на Богдана психологическое давление, склонить его к признанию вины и даче показаний. Безуспешно", — написал он.

Полозов также поздравил Героя с днем рождения, пожелав ему сил, терпения, мужества, выдержки и скорейшего возвращения домой.

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