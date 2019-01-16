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Пел гимн под дулами автоматов: всплыл впечатляющий факт о пленном моряке ВМСУ

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Военнопленный старший лейтенант ВМСУ Богдан Небылица, которому 16 января исполнилось 25 лет, во время аннексии Крыма пел гимн Украины под дулами автоматов российских оккупантов.

Тогда он был курсантом Нахимовского военно-морского училища в Севастополе. Учебу Герой закончил уже на свободной территории Украины и стал командиром МБАК "Никополь", рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.

Богдан Небылица

Богдан Небылица

Facebook Николая Полозова

"После попадания в плен в ноябре прошлого года Богдан также проявляет твердость своего характера. Оперативники ФСБ на протяжении всего времени нахождения в плену Небылицы пытаются оказывать на Богдана психологическое давление, склонить его к признанию вины и даче показаний. Безуспешно", — написал он.

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Полозов также поздравил Героя с днем рождения, пожелав ему сил, терпения, мужества, выдержки и скорейшего возвращения домой.

Пел гимн под дулами автоматов: всплыл впечатляющий факт о пленном моряке ВМСУ

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Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Ш. Олег
Ш. Олег
Крымчан, певших гимн своей страны во время Великой Отечественной войны, захватчики-гитлеровцы расстреливали. Тех, кто не пел, впрочем, тоже нередко ждала подобная участь. А Небылицу, насколько я понимаю, злобные российские оккупанты с дулами в 2014 году не только не изрешетили пулями, но даже не бросили в узилище - иначе как бы он в 2018 оказался на украинском катере? Странные какие-то оккупанты, эти русские… :) А теперь серьёзно. Если кто-то думает, что я испытываю радость от потери Украиной Крыма, то это не так. Огорчение и досаду я испытываю. И эти огорчение с досадой огорчительны и досадны вдвойне - оттого, что я осознаю, что потеряли украинцы Крым не столько из-за коварства русских, сколько по собственной глупости.
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Питон Каа
Питон Каа
Гимны попеть, поскакать да кричалки поорать - это к украинцам. А если ни шагу назад, стоять насмерть, врагу не сдается наш гордый "Варяг" - так это русские. У каждого народа свои герои.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Какой же он герой, ксли сдал врагу в целости и сохранности военный корабль в боевой обстановке?!!
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Алексей Смирнов, це свиномовный герой. Трусость и предательство это норма общественной морали на Украине.
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