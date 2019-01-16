Пел гимн под дулами автоматов: всплыл впечатляющий факт о пленном моряке ВМСУ

Военнопленный старший лейтенант ВМСУ Богдан Небылица, которому 16 января исполнилось 25 лет, во время аннексии Крыма пел гимн Украины под дулами автоматов российских оккупантов.
Тогда он был курсантом Нахимовского военно-морского училища в Севастополе. Учебу Герой закончил уже на свободной территории Украины и стал командиром МБАК "Никополь", рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов на странице "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook.
Богдан Небылица
Facebook Николая Полозова
"После попадания в плен в ноябре прошлого года Богдан также проявляет твердость своего характера. Оперативники ФСБ на протяжении всего времени нахождения в плену Небылицы пытаются оказывать на Богдана психологическое давление, склонить его к признанию вины и даче показаний. Безуспешно", — написал он.
Полозов также поздравил Героя с днем рождения, пожелав ему сил, терпения, мужества, выдержки и скорейшего возвращения домой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
Решениями от 15 и 16 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, захваченным в плен в Черном море, еще на три месяца.
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