Украина беременна запросом на обновления. Страна всматривается в партийные списки и ждет свежих имен и незнакомых лиц. Но все это – лишь фетиш, который имеет мало общего с "электоральной революцией".

В 2012 году депутатский корпус обновился примерно наполовину. Еще на столько же он был обновлен в 2014-м. Если оставить за скобками бессменных лидеров фракций, то украинский парламент прошел в последнее десятилетие через две ротации. Но в том и штука, что новизна обертки не всегда означает новизну содержания. Значение имеют лишь правила игры.

Они довольно просты. Квалификация. Деньги. Репутация. Этика, пишет Павел Казарин для Крым.Реалии.

Парламент – это место работы. Депутаты – это соискатели на должность. Люди, которых вы нанимаете для законотворчества. Если вы хотите нанять профессионалов – вчитывайтесь в резюме. Образование, навыки, послужной список. Узнаваемость сама по себе ничего не значит. Компетенция не зависит от новизны. "Своим парнем" тут быть явно недостаточно.

А еще деньги. Те самые, на которые партия ведет свою кампанию. Спрашивать о них не только прилично, но и необходимо. Если вам не говорят о партийных спонсорах – это плохой знак. Если рассказывают – хороший. И если вы сами не готовы скидываться – то всмотритесь в тех, кто готов. Возможно, вы им доверяете.

Между теми, кому голосует лишь ради лидера списка и теми, кто не голосует лишь из-за лидера списка – разница невелика. Значение имеют все фамилии. Список может состоять из ноунеймов, роль которых – быть деревянными солдатами. А может – из людей, репутация которых внушает доверие. В конце концов, у них, как минимум, есть мотив ее беречь и дальше.

Вдобавок, репутация – это защита от вождизма. Того самого, что характерен для украинского парламента последние тридцать лет. Люди без позиции вряд ли способны поддерживать внутрипартийную дискуссию. Ту самую, что защищает любую политическую силу от катастрофических ошибок. Ну или дает возможность на них правильно реагировать.

Наконец, этика. Ответы на те самые проверочные вопросы, которые отделяют Украину от Малороссии. Та самая картинка желаемого будущего, которую транслирует партия. Любая попытка усидеть сразу на нескольких геополитических стульях всегда отдает нечистоплотностью. Потому что усидеть на них невозможно. И если вам предлагают ценностный винегрет – значит, вы имеете дело с мошенниками.

Новая политика – это не про эстетику. Не про возраст и не про отсутствие пиджаков. То, что должно роднить вас с вашим народным избранником – это понимание границ компетенции. Вы должны допускать, что в чем-то он разбирается лучше вас. А он точно так же должен понимать, что в других вопросах кто-то разбирается лучше него.

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