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Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук
Руководитель группы "Информационное Сопротивление"Все статьи автора

Партия проиграна: у Москвы нет аргументов против автокефалии УППЦ

5.7т

Процесс предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Поместной Церкви, который, согласно установленным процедурам, идёт своим чередом и который россиянам не остановить, продолжает будоражить умы в Москве накануне 1030-ой годовщины Крещения Руси.

На фоне стремительно растущей поддержки в украинском обществе идеи автокефалии и создания УППЦ, а также после последних заявлений представителей Фанара,

Кремль и РПЦ продолжают дискредитировать сам процесс, "успокаивать" своих сторонников и пытаться разгонять "зраду" путем проведения всевозможных дезинформационной кампаний.

Как уже сообщала группа ИС, на этой неделе Москва и ее "информационные киллеры" в Украине пытались реанимировать фейк о "попытке подкупа Варфоломея" с украинской стороны, который они ранее использовали, чтобы замылить свой грандиозный провал в Греции, когда греческие власти выслали из страны российских дипломатов за попытку подкупа как представителей власти, так и священнослужителей для поддержки нужной им позиции. Но в новую версию фейка россияне решили добавить "изюминку", а именно - тезис о том, что будто бы "Варфоломей обиделся на Киев, потому как из собранных 25 млн долларов ему передали только 15 млн.".

Но не получив желаемого эффекта и резонанса, в Москве решили идти дальше.

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Со вчерашнего дня через одного из главных информационных проводников идей "русского мира" в Украине - ресурс Страна.юа - "тонко" запустили и легализовали меседж, что "вопреки надеждам украинских властей патриарх Варфоломей настроен отложить вопрос автокефалии в долгий ящик или Томоса вообще не будет". Данный меседж по российской пропагандистской классике начинают тиражировать росСМИ и различные пророссийские клоны в Украине с интерпретацией "по информации украинских СМИ", а также манипулятивными заголовками типа "Скорбные вести из Стамбула: с Порошенко не хочет иметь дело даже Варфоломей".

Можно смело утверждать, что и далее до дня годовщины Крещения Киевской Руси этот вал манипуляций и дезинформации будет только нарастать, потому что у Москвы других аргументов нет - стратегически партия проиграна, а Фанар назад не повернет, несмотря на продолжающейся шантаж и запугивание с российской стороны. При этом на Фанаре все хотят сделать согласно установленной процедуры и канонично, чтобы не оставить Москве даже малейшего шанса для любых манипуляций в будущем.

А пока ждём делегацию Константинопольского Патриархата на празднование Крещения Киевской Руси с благими вестями.

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Автор
Дмитрий ТымчукДмитрий Тымчук
Место
Украина
Объекты
РПЦУПЦ КП
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Тымчука
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Мокшанская Эрзя
Мокшанская Эрзя
У троллей сейчас, наверное, "brainstorming" проходит)))
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Ильченко София
Ильченко София
Слава ГОСПОДУ БОГУ!СЛАВА УКРАИНЕ!СМЕРТЬ мракобесам и попам педесрации!На хуй эту плесень мп,полностью вычистить на куй!
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