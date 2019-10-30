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30 октября • обновлено в 10:01
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"Парнокопытные!" Украинский журналист жестко прошелся по жителям Донбасса

2.8т Читать материал на украинском

Украинский журналист Остап Дроздов сравнил жителей временно оккупированных территорий Донбасса с парнокопытными животными.

Об этом он рассказал в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой, после просмотра сюжета из "ДНР", где прошла акция за присоединение к России.

"Конечно, я в детстве любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя ведут особенно в отделе парнокопытных. Но я уже перерос это дело и для себя все точки над i расставил", – рассказал Дроздов.

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Кроме того, журналист предложил лишить гражданства жителей "Л/ДНР".

"Мы не будем разбираться единично со всеми. Мы должны подойти к этому (вопрос. – Ред.) цинично. Все люди, которые шестой год живут в "Л/ДНР ", которые собираются (на акции. – Ред.) На "Мы хотим в Россию", или это истинно внутренне поддерживают, или не говорят что-то против. Они для меня потеряны люди. Как граждан Украины я их не вижу", – отметил Дроздов.

Остап Дроздов

Остап Дроздов

Скриншот

Журналист предложил поставить перед жителями ОРДЛО, которые не уехали из неподконтрольных территорий, жесткие условия.

"Моя позиция как гражданина – мы открываем для них двери, но на условиях. Я хотел бы, чтобы перед этими людьми поставили очень жесткие фильтры, так как автоматически раздать украинские паспорта всем тем, кто в свое время сжег или украдкой где-то прятал, было бы неуважением ко всем погибшим на Донбассе. Если ты не уехал, ты автоматически лишаешься гражданства. И потом государство говорит: "приобретает заново, но мы тебя должны проверить", – считает он.

Дроздов отметил, что нельзя принимать полумеры, ведь тогда "нас просто задушат".

"В определенной мере это страшные люди (жители Донбасса. – Ред.)… Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Прости Бог, что я это говорю, но это пропащие люди, которые ничего не видят кроме "раша тудей" или Скабеевой…Специальный статус Донбасса – это конец Украине", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента России Владимира Путина уличили в том, что он пытается соблазнить руководство Украины возвращением оккупированного Донбасса.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Янина Соколова Остап Дроздов
Место
Украина
Теги
Донбасс ОРДЛО
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Кто ты такой чтобы ставить условия людям ? Прекратите разжигать недовольства среди людей они тоже украинцы
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Там сплошное ватоправославие головного мозга. Только фильтрационные лагеря, лет на 10-20, и исправительные работы на урановых рудниках.
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Serov Oleg
Serov Oleg
на эту мра.зоту подано заявление в полицию,но,конечно,ничего не будет,как и с двумя лахудрами-фединой и зверобой....и это хорошо даже....нормальные украинцы должны понять,что из этой выгре.бной ямы надо бежать...когда бал правит галиц.ийская неч.исть,ждать хорошего не стоит..
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