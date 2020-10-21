Папа Римский впервые надел маску на публичном мероприятии. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Папа Римский впервые надел маску на публичном мероприятии

Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии во вторник, 20 октября, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире.

Он был в белой маске во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Аракоели. Раньше Папа Римский носил маски только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан, сообщает Reuters.

Он подвергся критике, особенно в социальных сетях, за то, что не носил маску в своей общей аудитории и иногда вступал в относительно тесный контакт с посетителями.

83-летний Франциск присутствовал на службе вместе с другими христианскими лидерами в базилике, в том числе с патриархом Варфоломеем, духовным лидером православных христиан.

Одновременно в других местах Рима евреи молились в городской синагоге, а лидеры буддистов, сикхов, индуистов и мусульман также молились о мире.

Папа Римский снял маску, читая свое обращение, но снова надел ее, когда закончил говорить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск во время встречи с верующими в Ватикане 9 сентября публично снял маску и заявил, что коронавирус "будет побежден божьей любовью".

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