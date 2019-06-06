Папа Римский изменил текст молитвы "Отче наш": о чем речь

Папа Римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", который был издан еще в 1975 году.

Новый текст опубликован в третьем издании богослужебной книги "Римский миссал", передает Avvenir.

Как рассказал кардинал Гуалтьеро Бассетти, в новой редакции слова молитвы "Отче наш" "не введи нас во искушение" будут заменены на "не дай нам поддаться искушению".

При этом изменения вступят в силу только через несколько месяцев. Отмечается, что епископы и эксперты работали над изменениями текста более 16 лет.

Добавим, что о необходимости изменить текст "Отче наш" Франциск впервые сказал еще в 2017 году. По его словам, фраза "не введи нас во искушение" является неточной, поскольку Бог не приводит людей к греху.

"Это не Бог бросает меня в искушение и смотрит, как я падаю. Он не делает этого, а помогает немедленно подняться", – акцентировал Папа.

На данный момент на богослужениях в основном используется третье издание миссала от 2002 года, одобренное папой Иоанном Павлом II, однако во многих местах применяются переводы второго типового издания 1975 года.

Папа Римский Франциск

Приводим полный текст молитвы "Отче наш" до изменений:

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое,

да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день.

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля в Ватикане во время визита главы российского государства в Италию.

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