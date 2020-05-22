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22 мая • обновлено в 23:29
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Инфекционист пояснил опасность коронавируса зимой

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Зимой количество случаев заражения COVID-19 от каждого больного будет в два раза больше, чем летом.

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Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" высказал инфекционист Евгений Кацман, старший врач инфекционного отделения Первого медицинского центра Тель-Авива (Израиль).

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

Коллаж

"Все опасаются зимы, потому что при холодной температуре на различных поверхностях (кнопки лифтов, ручки автобусов и так далее) вирус живет дольше", – отметил он.

По мнению врача, особенностью следующей зимы станет то, что коронавирус будет циркулировать параллельно с гриппом.

"Они не мешают друг другу, не вытесняют друг друга. Поэтому последствия могут быть гораздо хуже, чем сейчас. В сезон больницы заполняют пациенты с осложнениями гриппа, которых у нас обычно много, и параллельно с ними будут поступать пациенты с коронавирусом", – пояснил врач.

Инфекционист добавил: "Всему миру в этом году немного повезло, потому что коронавирус пришел, когда сезон гриппа закрылся. Если бы коронавирус пришел раньше, картина была бы еще более тяжелой".

Евгений Кацман

Евгений Кацман

Фото: Первый медицинский центр Тель-Авива / Facebook

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Теги
инфекция врачи грипп и ОРВИ болезнь вирус
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