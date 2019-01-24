''Пакля крашенная'': сепаратистку Штепу заподозрили в попытке попасть в Раду

Соратники известной сепаратистки, бывшего мэра Славянска Нели Штепы, якобы формируют ее штаб для участия в парламентских выборах в Украине.

Такой информацией поделился в Facebook украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на собственный источник.

"Хотя суды над Штепой еще идут, похоже, в положительном для себя результате она уже не сомневается и собирается идти в Раду по мажоритарке", – написал он.

Неля Штепа Без Табу

Журналист также поделился воспоминаниями о скандальной сепаратистке.

"В тот день, когда Славянск захватили, я приехал в город и лично наблюдал ее выступление перед пророссийски настроенной толпой. Это потом, когда Штепа удачно поссорилась с Гиркиным и попала на подвал, она получила возможность называть себя "жертвой террористов", – напомнил Казанский.

По словам журналиста, поведение в суде бывшего мэра Славянска свидетельствует о беспрекословной поддержке боевиков.

Корреспондент

"Там Неля Игоревна заявляла журналистам, что ее время еще придет, и тогда она покажет всем кузькину мать. То есть, практически открыто пообещала мстить", – пояснил он.

Казанский также отметил, что в случае освобождения одиозной сепаратистки, она "с чистой совестью отправится покорять парламент, чтобы реализовать свои угрозы на практике".

"Не знаю, кто там сейчас от власти курирует суды, но передайте ему, что "Геть від Москви" – это в другом направлении", – резюмировал он.

Пользователей разозлила мысль об участии Штепы в выборах. "Вот же ж пакля крашенная, куда ей в Раду?" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. На судебных заседаниях она обещала, что "разберется с каждым", когда выйдет на свободу. При этом экс-мэр Славянска категорически отрицала свою вину.

Прокуратура требовала для Штепы пожизненного заключения, но в сентябре 2017 г. ее отпустили под домашний арест под крики "Слава Украине!"

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