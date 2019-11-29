Оторвало часть кисти: с украинкой случилось страшное ЧП в маршрутке

В Кропивницком женщине сильно повредило палец дверью переполненной маршрутки. В результате ей пришлось ампутировать часть мизинца.

Об этом сообщает "ТСН". 70-летняя Клавдия Цима возвращалась с правнучкой из кинотеатра и решила подъехать.

Когда она пыталась забраться в переполненный автобус, его дверь закрылась.

"Двери закрываются и чувствую, что что-то зажато. Говорю, что у меня ноготь оторвало. Я не видела, что у меня уже там полпальца нет", – сообщила женщина.

Водитель маршрутки рассказал, что предупреждал женщину об опасности.

"Говорю, женщина, не стоит сюда ходить. Трижды сказал. Она внучку запихнула и сама тоже", – сказал Анатолий Малеванкин.

Билета у женщины не оказалось, а потому лечиться она вынуждена за собственный счет. По прогнозам медиков, швы снимут уже через пару недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе женщина вылетела из маршрутки №75 "Одесса – Теплодар" на ходу. 38-летнюю пострадавшую доставили в городскую больницу №11 с переломом бедра и сотрясением мозга.

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