Сезон горячих батарей: стало известно, сколько украинцев получило тепло

В Украине стартовал отопительный сезон, однако далеко не все получили горячие батареи.

По крайней мере с такой проблемой столкнулись 41% респондентов, которые ответили на вопросы OBOZREVATEL. В опросе участвовали 8838 человек.

Еще 22% избежали холода в домах, потому что имеют автономное отопление. В свою очередь, 19% опрошенных и вовсе заявили, что не слышали обещаний по этому поводу.

Также 12% более оптимистично настроены. Несмотря на то, что у них до сих пор холодные батареи в домах, они ожидают отопление в ближайшее время. Всего 6% респондентов получили тепло по трубам.

Как сообщал OBOZREVATEL, официально отопительный сезон стартовал только в четырех украинских городах.