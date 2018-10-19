Сезон горячих батарей: стало известно, сколько украинцев получило тепло

В Украине стартовал отопительный сезон, однако далеко не все получили горячие батареи.
По крайней мере с такой проблемой столкнулись 41% респондентов, которые ответили на вопросы OBOZREVATEL. В опросе участвовали 8838 человек.
Еще 22% избежали холода в домах, потому что имеют автономное отопление. В свою очередь, 19% опрошенных и вовсе заявили, что не слышали обещаний по этому поводу.
Также 12% более оптимистично настроены. Несмотря на то, что у них до сих пор холодные батареи в домах, они ожидают отопление в ближайшее время. Всего 6% респондентов получили тепло по трубам.
Как сообщал OBOZREVATEL, официально отопительный сезон стартовал только в четырех украинских городах.
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