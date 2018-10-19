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Сезон горячих батарей: стало известно, сколько украинцев получило тепло

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В Украине стартовал отопительный сезон, однако далеко не все получили горячие батареи.

По крайней мере с такой проблемой столкнулись 41% респондентов, которые ответили на вопросы OBOZREVATEL. В опросе участвовали 8838 человек.

Еще 22% избежали холода в домах, потому что имеют автономное отопление. В свою очередь, 19% опрошенных и вовсе заявили, что не слышали обещаний по этому поводу.

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Также 12% более оптимистично настроены. Несмотря на то, что у них до сих пор холодные батареи в домах, они ожидают отопление в ближайшее время. Всего 6% респондентов получили тепло по трубам.

Сезон горячих батарей: стало известно, сколько украинцев получило тепло

Как сообщал OBOZREVATEL, официально отопительный сезон стартовал только в четырех украинских городах.

Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Отопительный сезон в Украинеотопительный сезонОпросы Обозревателя
Место
Украина
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