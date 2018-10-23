''Отобьют желание защищать страну'': украинцы возмущены облавами на призывников

Украинцы возмущены массовыми облавами и незаконными задержаниями молодых людей из-за осеннего призыва.

Как стало известно по результатам опроса OBOZREVATEL, участие в котором приняли почти 10 тысяч человек, 43% уверены, что таким образом военкомат лишь "отобьет у украинцев желание защищать страну".

Каждый четвертый заявил, что облавы послужат поводом для очередного скандала, а еще 13% отметили, что это незаконные действия, из-за которых "все закончится судами".

Лишь 19% увидели позитивный момент в таких облавах, заявив, что "наконец всех загонят на службу".

Как сообщал OBOZREVATEL, этой осенью представители полиции и военкоматов вновь занялись отлавливанием призывников в общественных местах и на улицах.