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''Отобьют желание защищать страну'': украинцы возмущены облавами на призывников

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Украинцы возмущены массовыми облавами и незаконными задержаниями молодых людей из-за осеннего призыва.

Как стало известно по результатам опроса OBOZREVATEL, участие в котором приняли почти 10 тысяч человек, 43% уверены, что таким образом военкомат лишь "отобьет у украинцев желание защищать страну".

Каждый четвертый заявил, что облавы послужат поводом для очередного скандала, а еще 13% отметили, что это незаконные действия, из-за которых "все закончится судами".

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Лишь 19% увидели позитивный момент в таких облавах, заявив, что "наконец всех загонят на службу".

''Отобьют желание защищать страну'': украинцы возмущены облавами на призывников

Как сообщал OBOZREVATEL, этой осенью представители полиции и военкоматов вновь занялись отлавливанием призывников в общественных местах и на улицах.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
Объекты
облава на призывниковпризыв
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
ОБОЗ и ты, бродский, вы ПОДОНКИ.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Из письма украинского солдата:"...мамо, я не хочу вмирати за пiндосiв.."
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Dontsov Sergey
Dontsov Sergey
Воевать имеет смысл за свое. А так как свыше 80% украинцев уже нищеброды - пусть рошен и компания сами воюют за свои газеты, телеканалы, фабрики и прочее.
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