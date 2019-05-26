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"Откровенная ложь!" Задержанная за протест в Ривне девушка жестко обратилась к Зеленскому

17.6тЧитать материал на украинском

Девушка, которую задержали полицейские в Ривне за пикет против президента Владимира Зеленского, обвинила его во лжи.

Зеленский в Facebook прокомментировал ситуацию, пояснив, что задержания как такового не было, а также призвав МВД "не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок".

В комментариях отозвалась и сама "жертва полиции" Дарья Коц. Она заявила, что с ней жестко обращались.

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"Я — та задержанная девушка. И это — откровенная ложь! Задержание было, было жестокое обращение со мной, и это все есть на аудиозаписи!!! Пост президента - ложь! Я очень разочарована и подавлена такой реакцией", — написала она.

Даша Коц

Даша Коц

facebook

"Откровенная ложь!" Задержанная за протест в Ривне девушка жестко обратилась к Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Ривне сотрудники полиции уже начали служебную проверку в отношении своих коллег, которые составили админпротокол на подростков.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаРивне
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Dell Alex
Dell Alex
А что вы хотели от нажопной куклы Бени?
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