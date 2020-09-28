Смерть младенца при родах на Кировоградщине: врачи и полиция открестились. Эксклюзив

В Кировоградской области полиция закрыла производство против врачей, которые 17 часов принимали роды и отказывались делать кесарево сечение. В результате ребенок умер, а мама пытается добиться справедливости. Правоохранители же утверждают, что состава преступления не было.

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Рожала 17 часов

Трагедия произошла еще 7 июня. Когда у 34-летней Яны Глушко из города Малая Виска отошли воды, она поехала рожать в Маловисковскую центральную районную больницу. Буквально накануне Яна побывала на УЗИ, никаких проблем не было.

"Сказали, что все идеально. Никакой пуповины вокруг шеи у ребенка нет. Да и беременность проходила хорошо, у меня не было даже токсикоза", – вспоминает Яна.

Однако в больнице женщине пришлось пережить настоящий ад. Воды отошли, начались боли, поднялось давление, но врачи уверяли, что все под контролем.

Яна просила сделать кесарево, позвонила маме, та привезла деньги врачам. Но женщину просто вытолкали в спину из роддома со словами: "Вы рожали и она родит".

Всю ночь роженица мучилась, у нее не осталось сил тужиться. И только под утро 8 июня, через 17 часов, она родила мальчика. Ребенок оказался мертвым, хотя еще во время мучительных схваток он шевелился, словно боролся за свою жизнь.

Полиция закрыла дело

До сих пор Яна еще приходит в себя после перенесенного потрясения. Единственное, что придавало ей силы: желание наказать врачей, которые так поступили с ней и ее ребенком. Однако 31 июля из полиции ей прислали уведомление о закрытии производства.

"Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Все это время я лечилась в Кировограде, исправляли ошибки медиков из Маловисковской больницы, которые на восьмой день меня выбросили из медучреждения. У меня началось воспаление, поскольку они даже не дочистили толком. Осталась трещина. Но меня ни разу не вызвали к следователю. И вот такая новость – дело закрыто, врачи невиновны", – расстраивается женщина.

Когда Яна пошла к следователю, то та даже не пустила ее на порог. "Старший следователь Татьяна Яловенко нас с мамой не пустила на порог, ничего не показала. Сделала вид, что видит меня в первый раз. И сказала, что если мне не нравится, то я могу оспорить ее действия в суде. На этом развернулась и ушла", – рассказывает Яна.

В документе, который прислали из полиции Яне, говорится, что плод был обвит пуповиной, которая оказалась к тому же и короткой. "Почему же тогда на УЗИ накануне мне об этом не сказали? Следователь пишет, что на УЗИ это не всегда видно. Получается обследование врет?" – возмущается она.

Нашли инфекции, которых нет

Кроме этого, в документе говорится, что у роженицы было две опасные инфекции – токсиплазмоз и вирус папилломы. Причем обнаружили их только при обследовании в этом самом роддоме.

"Никаких инфекций во время беременности у меня не было! Врачи говорили, что все анализы в порядке. Это просто неправда!" – говорит Яна.

Кроме этого, женщина пересдала эти анализы и, естественно, ничего не подтвердилось.

"Я пошла в больницу и нашла одну из врачей, которые принимали роды, Анну Бровченко. На мой вопрос, что это значит, откуда у меня взялась инфекция, врач начала мне рассказывать, что означают эти заболевания. Я прервала и говорю, что я знаю, что они означают. А вот откуда у меня их взяли, если все 9 месяцев была нормальная беременность. Врач просто от меня убежала", – отмечает она.

После пережитого стресса женщина сильно похудела, но главное – потеряла веру в справедливость.

"У меня просто опускаются руки. Я еще надеялась на справедливое наказание этих врачей, ночи не спала. А оказалось, что никакой справедливости нет. Я пошла в больницу, чтобы взять свою медицинскую карточку, но даже она пропала. Мне адвокат сказала, что сейчас медики все подчистят, все документы поменяют", – добавила Яна.

Анна Бровченко, заместитель главного врача Маловисковской центральной районной больницы, которая и принимала роды, прокомментировала OBOZREVATEL ситуацию: "Прошло служебное расследование, а также расследование вышестоящих органов, также провели экспертизу. Они показали, что смерть ребенка была неизбежна. Что касается инфекции, то анализы показали, что они могли быть у нее ранее, когда-то, но не во время беременности. Но они никак не повлияли на ситуацию со смертью ребенка".