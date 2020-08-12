Отец разведчика Журавля возмутился из-за ордена для морпеха, который бросил Героя умирать

Отец погибшего морпеха ВСУ Ярослава Журавля поделился криком души из-за награждения орденом "За мужество" III степени разведчика, который оставил Героя раненым на поле боя.

О деталях скандала мужчина рассказал в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале блогера Андрея Луганского. По его словам, тот факт, что один из побратимов Журавля бросил его в опасности, подтвердился на видео с камеры погибшего военного медика Николая (Эстонца) Илина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда узнаешь истинную правду, отнимает руки и ноги. Становится трудно ходить, трудно что-то держать в руках. Прежде всего хочу сказать о подлости, которую я не могу носить в сердце. Моего сына наградили орденом "За мужество" III степени вместе с лжецом, предателем морской пехоты, который бросил своих товарищей. Это только благодаря видео, погибший Эстонец оставил для нас. Потеряв магазины, подарив сепарам эти 60 патронов. И оставил своих товарищей", – возмутился отец Журавля.

"Если бы они не убежали, Пецух и, как его, фамилия уже вылетела из головы, то этого бы не было. Не было бы погибшего Эстонца, Коли Илина, не было бы контуженного, раненого Андрея Пидлисного. Совсем все было бы по-другому. И те 25-30 метров, которые оставались до моего сына, они бы прошли, и они бы его вынесли", – убежден отец погибшего защитника.

По его словам, после волны возмущения, которая поднялась в соцсетях из-за трагедии, к нему приехало командование морской пехоты ВСУ и начало оправдываться, скрывая позорные факты.

"Командование бригады, увидев это все и услышав весь гнев в Facebook, во всех соцсетях, приехало. Те лжецы рассказывали сказки, наибольшую ложь о четырех выходах для спасения моего сына. Они скрыли, что были спецназовцы, которым не дали добро забрать моего сына оттуда", – со слезами на глазах сказал мужчина.

Кроме того, его глубоко поразила еще одна циничная фальсификация, которую совершили после гибели разведчика Журавля. Речь идет о чужом берете морского пехотинца, который отцу вручили под видом личной вещи его сына.

"Еще очень больно за то, что когда складывали в гроб останки моего сына, мне позвонили и спросили, класть ли берет в могилу. Для меня это было просто чем-то святым. В те дни я не мог вспомнить, что было несколько дней назад. Я сказал, что оно останется в моей семье, у моих детей, для поколений. Когда привезли к поселковому совету тело моего сына, мне один из морских пехотинцев, близких друзей моего сына, еще со службы в 93 бригаде "Холодный Яр" вручил этот берет. Я его просто прижал к сердцу и держал", – вспоминает отец Журавля.

"А когда прошел похорон, мать Ярослава взяла в руки и говорит: "Да разве мой сын мог так сносить этот берет?". Я его взял и посмотрел – Господи, я не знаю, сколько его лет носили, где они его взяли. И потом я вспомнил, как за дней пять до гибели сын звонил и говорит: "Вот, папа, в ноябре заканчивается контракт, а сдать на морпеха и получить берет надо полгода. Может мне немножко раньше смогут это сделать все, чтобы я прошел все эти препятствия?". И тут меня просто поразил цинизм этой лжи. Чужой берет с чужой головы, к нему никогда рука моего сына не касалась. До его гибели он просто не имел права его носить", – добавил мужчина.

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