Отель скрыл правду о госте с коронавирусом: в Крыму разразился скандал, туристов закрыли

А аннексированном Крыму в Севастополе отель продолжал принимать постояльцев не сообщив о больной коронавирусом клиентке отеля.

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Туристы собрались подавать иск, сообщает телеграм-канал Mash

Речь идет о пятизвездочной гостинице "Аквамарин", как оказалось, 24 марта оттуда госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. При этом 17-летняя девушка свободно гуляла по отелю. А когда её забрали, заведение ещё несколько дней принимало новых гостей.

Отель Аквамарин booking.com

27 марта в отель прибыл Роспотребнадзор и обязал всех постояльцев две недели находится в самоизоляции, так как заражение коронавирусом у девушки подтвердилось.

При этом, как говорят туристы, с них требуют деньги за проживание, им не хватает воды, в номерах не убираются дважды в день (так предписали врачи), а персонал спокойно ходит по улицам.

Постояльца уже провели первый тест, который показал отрицательные результаты. Сейчас ожидают повторный.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, жителям Крыма с местной регистрацией и гражданам России запретили выезд на территорию материковой Украины через пункты пропуска на административной границе из-за ситуации с распространением коронавируса.

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